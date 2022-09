Lo escriben los periodistas Gabriel Pereyra y Alejandro Ferreiro.

Los ex presidentes José Mujica y Julio María Sanguinetti publicarán un libro juntos con el objetivo de transmitir una imagen de unidad y buena convivencia de la clase política en Uruguay.

Así lo comentó este sábado Mujica en nota con la prensa durante una actividad de su sector en el Frente Amplio, el MPP.

“En estos días hemos tenido varias reuniones con el doctor Sanguinetti. No para hablar de política y de los problemas actuales, si no para dar la visión en un libro común. Sanguinetti tiene grandes diferencias conmigo y yo con él, pero al país le conviene presentar ex presidentes que pueden hablar y coloquiar entre ellos”, dijo Mujica.

Las entrevistas a los dos ex presidentes las realizan por estos días los periodistas Gabriel Pereyra y Alejandro Ferreiro, quienes escribirán el libro que aún no tiene nombre, según pudo saber Subrayado.

Sanguinetti y Mujica compartirán sus posiciones sobre diversos temas de actualidad y del futuro, como el capitalismo, la democracia y los valores de la sociedad, entre tantos otros.

El libro está a cargo de la editorial Random House Mondadori, y se espera que sea publicado sobre fin de año. / Fuente: Subrayado