El ministro del Interior Luis Alberto Heber se refirió esta martes a loshomicidios que se dan en el marco de la lucha por el territorio para la venta de droga. El titular de la cartera dijo que «gran parte» de los homicidios son «producto de las disputas territoriales» entre bandas de narcotraficantes que la Policía ya tiene identificadas.

«Los otros días hubo un doble homicidio en una boca de pasta base», dijo en relación al doble homicidio ocurrido en La Teja el pasado jueves. «Nosotros no podemos prever esa situación porque no tenemos suficiente formación previa para tratar de evitar ese tipo d homicidio», explicó Heber y agregó: «esta situación va de la mano de que la seguridad en el país no es un tema únicamente del Ministerio del Interior«. En ese sentido, secretario de Estado sostuvo que se está haciendo «un proyecto de coordinación con otros ministerios» para abordar el tema.

«Yo cuando hablo de inseguridad digo que las causas del delito, de la inseguridad, es una causa que exceden al ministerio del Interior. Que tenemos que trabajar en conjunto con Mides, Educación, Salud, deporte. Todo es una acción del Estado en conjunto. La Policía previene el delito y reprime el delito, eso no es la solución a las causas que llevan a la gente a delinquir. Las causas son temas culturales, sociales y la tenemos que atender con muchas carteras», explicó.

Heber resaltó «mes a mes disminuyen» los «hurtos, rapiñas y abigeato» y dijo que la Policía tiene «inteligencia» a la hora de investigar. «Tanta inteligencia hay que hemos identificado a 45 organizaciones (criminales) que antes no se tenían», sostuvo el ministro y en esa línea agregó que se han «desmantelado» bandas delictivas. / Fuente: Subrayado