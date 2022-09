“No hay que “subestimar a la opinión pública” dijo el presidente de la República.

“¿Esto es para favorecer a la empresa Montepaz? No, me lo pidió una fábrica de chicles. Obvio, quien se dedica a producir cigarros en Uruguay es Montepaz y quién le pidió esto al ministerio de industria es Montepaz”, ironizó el presidente.

“Las críticas son bienvenidas; la falta de respeto y adjudicar intenciones me parece que no corresponde”. Así opinó este martes el presidente Luis Lacalle Pou sobre los comentarios que se generaron en torno al nuevo decreto que flexibiliza la producción de cigarrillos en Uruguay. Desde la oposición y la academia se señala que atenta contra la salud y va en contra de la política antitabaco, algo que el presidente negó categóricamente en sus declaraciones de hoy.

“He escuchado una cantidad de disparates enorme, capaz que por aquello de la acción-reacción, del combate político constante hacia el gobierno. Lo entiendo, están en todo su derecho, pero cuando se dice que este decreto atenta contra la salud y la campaña antitabaco, no es cierto. Si uno empieza a usar argumentos tan panfletarios y básicos, yo podría decir, que no lo pienso, que los que se oponen a este decreto están defendiendo a los contrabandistas y están atacando a las fuentes de trabajo uruguayo. Yo podría decir eso; no lo pienso y no lo digo”, sostuvo en Dolores.

PUBLICIDAD

El mandatario dijo que no hay que “subestimar a la opinión pública” y enfatizó que con este decreto, que permite volver a comercializar cajillas blandas y con logos de las marcas, se pretende competir con las variantes que se contrabandean.

“Lo único que hacemos es que pueda tener una cajilla más económica para producir y que combata el contrabando. ¿Estamos estimulando que se fume? No, al revés, va a seguir la misma publicidad en contra, la misma cajilla. No hay que ser tan básico; entiendo la reacción de pegar a todo lo que se mueva, pero vamos a usar argumentos lógicos”, lanzó.

A su vez, se refirió a los comentarios sobre que esto beneficiaría a la tabacalera uruguaya Montepaz, que fue una de las que invirtieron en su campaña. Al respecto, ironizó preguntando: “¿Esto es para favorecer a la empresa Montepaz? No; me lo pidió una fábrica de chicles. Obvio, quien se dedica a producir cigarros en Uruguay es Montepaz y quien le pidió esto al ministerio de industria es Montepaz”.

PUBLICIDAD

De todas formas, subrayó: “¿Alguien se cree que a nosotros nos van a mover por presiones? No nos conocen. Es una falta de respeto. A veces lo que pasa es que se ve que algunos actuarían de esa manera; yo no, y creo que lo he demostrado”. / Fuente: La Diaria / Foto: Presidencia