Una señora de nacionalidad mexicana no solo se llevó una camiseta de Fede Valverde, sino un recuerdo para toda la vida.

El volante uruguayo Fede Valverde vive un gran presente en Real Madrid, anotó un golazo el domingo ante Mallorca y este lunes se conoció un admirable gesto con una aficionada que lo esperaba a la salida del entrenamiento en Valdebebas días atrás.

La mujer, de nacionalidad mexicana, lo esperaba con un pintura del futbolista y con un cartel en el que le pedía su camiseta a cambio de la obra que ella había hecho a mano.

Cuando la vio el jugador detuvo la marcha de su automóvil, se sacó fotos con la aficionada y le regaló una de sus camisetas, pero no era cualquier casaca sino la que vistió en la final de la Supercopa de Europa cuando salió campeón luego de vencer al Eintracht Frankfurt alemán por 2-0 el pasado 10 de agosto.

Valverde le agradeció el apoyo a la aficionada mientras se tomaba fotografías con ella y con su perro, Loopy.

«El Real Madrid no sólo es fútbol. Ahí se viven muchas historias de sueños cumplidos. Marissa es una guerrera que en 2020 vio jugar a Fede Valverde con el Real Madrid desde una cama de hospital. Conectó con la garra del uruguayo sobre el campo, mientras ella estaba peleando por su vida. Años después de ese episodio, Mari consiguió la camiseta de su ídolo. Y no cualquier camiseta, es la que Fede vistió en la final de la Supercopa vs el Eintracht», escribió la usuaria de TikTok @lamexicanadevaldebebas, quien publicó el video en su cuenta.

«Te lo traje desde México», comentó Marissa mientras le entregaba el cuadro.

Telenoche