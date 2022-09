Los registros de la presencia de pumas en suelo uruguayo datan principalmente del siglo XIX.

Sobre las 23 horas del pasado 10 de agosto un puma fue visto en dos parajes rurales del departamento de Treinta y Tres, en una zona conocida como Bombas de Benavidez y en otra cercana a la arrocera Cipa.

El zoólogo Carlos Prigioni relató a Telenoche que el ejemplar fue registrado con una cámara térmica por un grupo de «controladores» de jabalíes en un área arrocera próxima al río Olimar.

«Me contaba quien efectuó el registro que sino hubiera sido a través de esa cámara térmica, la filmación hubiera sido imposible porque no hizo ruido, no gritó, no hizo nada«, señaló Prigioni.

Este puma se trata de un animal que camina mucho, principalmente, en busca de alimentos. Los expertos creen que están regresando de territorio brasilero aunque también pueden hacerlo desde algunos puntos de Argentina.

«En principio no es un animal peligroso (…) es un animal que huye del hombre, hay ataques registrados pero no en Uruguay (…) los ataques son excepcionales«, sostuvo.

Los investigadores analizan a estas horas nuevas imágenes registradas en el departamento de Salto donde fueron filmados dos pumas.

HISTORIA:

Los registros de la presencia de pumas en suelo uruguayo datan principalmente del siglo XIX. Luego hubo varios años donde nada se supo de ellos.

En 1972 fue encontrado el cráneo de uno de estos animales en el departamento de Artigas y en 1996 un productor rural mató a un ejemplar en Río Negro ya que este habría atacado a sus ovejas.

Desde ese momento, y con la llegada de los celulares, los registros fueron aumentando cada vez más; aunque siempre con dudas por parte de los investigadores que monitorean a estos animales. / Fuente: Telenoche