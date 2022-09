Fue en la Comisión de Educación del Senado.

Génesis Gallardo, una joven consejera del Consejo de Formación en Educación (CFE) por el orden estudiantil, acusó este jueves a la senadora nacionalista Graciela Bianchi de haberla agraviado y deslegitimado además de afirmar que, bajo el argumento de su juventud, la legisladora coartó su derecho a expresarse en el Parlamento sobre el proceso de transformación educativa, informó El Observador.

Todo sucedió el miércoles en la Comisión de Educación del Senado. Allí concurrieron todos los integrantes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que habían sido convocados por dos temas: además de la reforma, debieron exponer su visión sobre las denuncias de “plagio” en un documento oficial del CFE.

La exposición de Gallardo, extensa y fuertemente cuestionadora de la actual gestión educativa, comenzó a generar reparos en Bianchi que, como presidenta de la comisión, efectuó un pedido concreto. “Dado que estamos tratando de solucionar un problema, creo que hay determinadas formas que sería bueno guardar”, pidió. “Estamos todos tratando de bajar la pelota al piso”.

El comentario sorprendió a la consejera. “No sé qué dije que fuera agraviante”, señaló. “La presidente de la comisión soy yo”, le aclaró Bianchi. “Lo pido porque esto puede ir in crescendo, y no es bueno, porque lo que queremos es colaborar”. Ante eso, Gallardo se mostró más confundida. “Disculpe, pero la verdad es que no comprendí muy bien”, dijo.

Minutos después, la consejera continuó con su exposición, pero tuvo que frenarse. “Voy a hacer una pausa, porque ni yo puedo seguir mis ideas”, comentó, ante un murmullo generalizado en la comisión, una de cuyas responsables era la propia Bianchi. “Pido disculpas”, respondió la presidenta, y continuó: “Le estaba diciendo a la senadora Kechichian, que se tuvo que retirar, que no se preocupe porque pedimos seguir. No podemos votar, pero sí podemos seguir con la comisión”.

Gallardo, que le aclaró que lo suyo no era un cuestionamiento, pudo seguir hasta que Bianchi lanzó el comentario que cambiaría para siempre el clima de la sesión.

Luego de comentarle que tenía “un nombre precioso”, la senadora reparó en que la consejera solo tiene 18 años. La misma que tenía ella hace 50 años, cuando ingresó en el Instituto de Profesores Artigas (IPA). “Me imagino en aquella época, sentada frente a Ruben Yánez, a Lucía Sala de Tourón o a toda aquella gente, diciéndoles lo que tenían que hacer”, ironizó Bianchi, para luego referirse directamente a Gallardo. “Te lo digo de corazón, porque de verdad así lo siento: realmente, nunca se me habría ocurrido”.

Bianchi dijo hablar “como docente” y le recomendó a la consejera “un poquito de humildad” para comprender que, de repente, hay asuntos en los cuales “todavía» no puede manejar todas las variables. “Te lo dice una persona que está por cumplir 69 años, no vas a comprenderme hasta que los tengas”, le avisó.

Gallardo pidió responder. “No”, la frenó Bianchi. “Es solo un comentario que hice, casi un chascarrillo, para aflojar la sesión”. La senadora adelantó que no entraría en discusiones al respecto, y le cedió la palabra a otra consejera, Patricia Revello.

Pero Gallardo no se rindió. “Entiendo que lo que la presidenta hizo fue un comentario que pretendía ser ligero pero que, sinceramente, me resultó un poco ofensivo”, explicó. “No le otorgo la palabra para discutir”, la cortó Bianchi. “No quiero discutir con usted”, le aclaró Gallardo. “Le reitero, no le doy la palabra para discutir ese tema, y punto”, insistió la senadora. “Hemos sido sumamente considerados. Si la consejera se sintió ofendida, lo lamento profundamente”.

La tensión escaló y motivó la intervención del senador frenteamplista Sebastián Sabini, que le reclamó a Bianchi , que le permitiera a Gallardo, “por una cuestión de educación elemental”, responder. “Se ve que carezco de ella”, ironizó Bianchi, antes de dejar una advertencia. “Mi paciencia tiene un límite”. Sabini consideró que lo que estaba sucediendo en ese momento en la comisión era inconcebible. “Sí, es inconcebible. No hay ningún problema”, cortó Bianchi.

Acto seguido expuso la consejera de ANEP, Daisy Iglesias, que también le pidió a Bianchi, vía interrupción, concederle la palabra a Gallardo. “Se la concedo porque, si no, se produce todo un hecho político por esta situación”, cedió la senadora. “Ya conozco la historia”. Finalmente y al poder hablar Gallardo, al borde de las lágrimas, aseguró sentirse muy afectada por la situación. “Soy una persona que llora fácilmente”, aclaró.

“Ah no, las mujeres no lloramos”, le respondió la senadora nacionalista. Gallardo insistió en que los comentarios de Bianchi fueron ofensivos y remarcó que, si bien era algo que no podría controlarlo, intentaría no llorar. La joven reivindicó su condición de consejera electa por el orden estudiantil. “No por eso soy inferior a nadie en este ámbito”, dijo. “Soy una autoridad de la educación, igual al resto de las personas que vinieron conmigo. Me gustaría poder hablar”, pidió.

Ante eso, Bianchi dijo sentirse obligada a “ir más a fondo”. Recordó su histórica oposición a que representantes “corporativos” integren el gobierno de la educación. La senadora entonces optó por una larga explicación en la que sostuvo, que más allá de las discrepancias, es la educación la que tiene que importar a todos. “No se puede partir de la base de que el que piensa distinto es mi enemigo, es derecha u obedece al oficialismo”, le dijo a Gallardo. “Te lo digo de todo corazón”.

Otro consejero, Juan Mazzoni, expresó su apoyo a su colega Gallardo. “No es necesario”, le respondió Bianchi. “Creo que sí”, insistió el jerarca. “Esta gimnasia ya la conozco desde hace 15 años”, le retrucó la legisladora.

Mazzoni no se rindió. Apelando al ejemplo mencionado por Bianchi, aseguró que ninguna de las autoridades educativas actuales “calza los puntos” de pensadores como Yáñez y Sala de Tourón. El consejero aseguró que la senadora había marcado la “falta de legitimidad” de Gallardo, debido a su edad, para expresarse.

Bianchi reaccionó y le aseguró al consejero que estaba creando una situación que no le convenía. “Yo me crié en la confrontación”, le aclaró. “Yo no le quité legitimidad. Lo que dije es que no estaba de acuerdo con la ley”.

Al finalizar la sesión, la senadora preguntó si todo había quedado “bien entendido” y reflejado en la versión taquigráfica. “Pregunto porque sé qué es lo que viene después de esto”, dijo. “Pero como a mí no me entran ni las balas, no hay ningún problema”. / Fuente: El Observador