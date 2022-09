El presidente de la República estuvo presente en la Rural del Prado y destacó que la Selección Uruguaya lleve trajes de lana de producción nacional al mundial.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, aspira a que en Uruguay se pueda jugar al fútbol sin tejido ni separación de hinchada, así lo manifestó este viernes en el Prado, durante su discurso en el evento de “Lana Celeste a Qatar”.

En ese sentido, comparó con la concurrencia a la Rural del Prado, donde en esta jornada hubo 25.000 personas: “Y no hay separación de hinchada. Y nadie se peleó. En realidad lo tomo como ejemplo, porque mucha gente que está hoy acá también va a la cancha, y seguramente se comporte a veces distinto que como se comporta en el Prado. Y yo, como presidente de la República, y estoy seguro que la AUF, vamos a hacer todo lo posible para que en Uruguay no solo pueda ir todo el mundo sino que en algún momento no muy lejano no haya tejido y tampoco tenga que haber separación de hinchada”.

El presidente también celebró la idea de que la Selección Uruguaya lleve a Qatar trajes hechos con lana de producción nacional. “La lana también se convierte en un mercado de nicho muy importante, muy exclusivo”. Resaltó la importancia de que los productos cuenten la historia de donde provienen.

“Que el fútbol al que le entregamos mucha pasión y muchas ganas, lleve en su vestimenta parte de nuestro acervo, me parece una muy linda cosa que seguramente será rescatado, elogiado y distinguido. Porque eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué tiene que hacer Uruguay en el mundo? Abrirse lugar y que a los pechazos que nos pongan un foco arriba y ustedes, los productores, los diseñadores, siempre se lucen”, señaló y remarcó: “Nuestros mejores embajadores en el mundo son algunos jugadores de fútbol”.

Además, recordó su infancia y que desde entonces sintió “amor por la producción ovina”, cuando su padre lo llevaba a la esquila. “Yo quería ser embolsador, y no me daban los kilos. Ahora todo cambió, ahora son bolsas de nylon, antes eran de arpillera. Cada chapa que se metía en la lata era todo un laburo”, compartió y agregó: “Y también vi la baja de la lata por lo sintético, pero mucha gente siguió con la lanera y con la doble propósito, y es una actividad muy sacrificada que también genera mucha mano de obra, y que tiene fortalezas y amenazas”. / Fuente: Subrayado

