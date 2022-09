Julia Olarte, de Cuatro de Julia, decidió abandonar su cuenta de Twitter tras las críticas recibidas. Recibió el respaldo de la exministra Liliam Kechichian.

La emprendedora Julia Olarte, que comenzó a vender los alfajores artesanales Cuatro de Julia hace tres años, anunció su decisión de abandonar su cuenta de Twitter tras publicar una foto con el presidente Luis Lacalle Pou y recibir un montón de críticas a través de la red social.

Según dijo Olarte, Twitter es su principal canal de ventas. La empresaria fue acusada por su supuesta filiación partidaria y otros usuarios declararon que no comprarían más sus productos.

El 14 de setiembre, Olarte publicó la foto con Lacalle Pou desde su puesto de venta en el stand de la Intendencia de Flores en la Expo Prado.

“¡Alfajoreros! ¿Qué me dicen de esta visita? Qué emoción. Al fin lo conocí. Luis Lacalle Pou, gracias. Esa foto con el alfajor vale millones para mí”, publicó Olarte desde la cuenta de Cuatro de Julio.

Unos días después de divulgada la publicación, Olarte volvió a escribir desde la cuenta de Cuatro de Julia, en este caso para descargarse tras las críticas recibidas.

“Hoy dejo de lado el emprendimiento y escribiré este hilo a modo personal. Como sabrán hace 3 años me separé y arranqué con los alfajores. En ellos encontré un escape y creo q son mi terapia en ciertos momentos. Vuelco ahí toda mi energía porque me hacen sentir bien y feliz. Nadie me creía cuando dije que Twiter era mi principal canal de ventas. ‘¿Twiter?’ ‘¿En ese antro?’ Sí, aquí vendí más que en cualquier lado. A todos los que lo hicieron, a todos los que me recomendaron, GRACIAS y mil gracias siempre”, escribió.

Y continuó: “En mi perfil dice: ‘busco que el alfajor despierte emociones’, porque para mí todo lo que hago con el emprendimiento es una emoción. Hoy eso cambió. Más que emoción, es un bajón. Hace 3 días que me siento como el culo. Lloro, trabajo, miro los comentarios, lloro y así estoy. Y la verdad, es horrible estar así. Me saqué una foto, sí. Y si he de ser sincera, me dio un poco de vergüenza acercarme y pedirle, ni con mi celular fue, porque no tenía espacio. Pero fue tenerla y quise compartir con ustedes la alegría que sentí en ese momento, porque guste o no es la autoridad máxima del país. Nunca imaginé que se generaría todo este revuelo y que hubiera tanto odio y resentimiento Dios mio. No puedo hacerle caso a los que me dicen: «No les des bola’ Y siento que hasta los que me defienden, le hacen mal al emprendimiento. Parece la historia sin fin, unos contra otros. Nunca me metí con nadie y nunca les falté el respeto. Pero tengo que poner un punto final porque ya se fue al carajo. Busqué la forma de eliminar la cuenta pero no encontré, así que eliminaré la aplicación porque realmente me están haciendo mal. ¡Y yo lo que necesito es vender!. ¿Si sentiré la falta de las ventas? Por supuesto que sí, pero prefiero vender menos y dejar de leer las ordinarieces que me dicen. Pierdo plata, pero gano salud”.

Apoyos

Luego de lo ocurrido, la emprendedora recibió el apoyo de varias figuras públicas e incluso se volvió tendencia en Uruguay el hashtag “#TodosSomosCuatroDeJulia.

Entre los apoyos que recibió uno de ellos provino de la exministra de Turismo y actual senadora Lilian Kechichian y el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Alfredo Antía.

“Quiero decir que en nuestra gestión en el M de Turismo conocimos a Julia y su emprendimiento de elaboración de alfajores. Es una persona luchadora y elabora un muy buen producto. Nada más importa y en este caso cómo en muchos otros me pronuncio contra la intolerancia”, escribió la política.

Por su parte, el empresario expresó: “Primero revisan con quien te sacas fotos y luego deciden si tenés derechos. Como en la dictadura: categorías A, B y C. No tienen vergüenza”.

También manifestaron su respaldo a Olarte: Gerardo Amarilla, Fernando Marguery, Washington Corallo, Matilde Antía, Yamandú Orsi, Beatriz Argimón, además de decenas de usuarios de la red social y otros actores políticos.

Quiero decir que en nuestra gestión en el M de Turismo conocimos a Julia y su emprendimiento de elaboración de alfajores. Es una persona luchadora y elabora un muy buen producto.

Nada más importa y en este caso cómo en muchos otros me pronuncio contra la intolerancia. — Liliam Kechichian. Senadora (@likechichian) September 18, 2022

Julia no dudó cuando tuvo que elogiar nuestra gestión en Canelones. Y otra vez @likechichian del lado correcto de esta agitada vida política. Gracias compañera. Y Julia, haz lo que te parezca mejor, pero NO NOS DEJES SIN ALFAJORES. https://t.co/C4SrXgq36a — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) September 18, 2022

Ejemplo de dignidad y trabajo es el resultado en los exquisitos alfajores de Julia. Siempre me alegro de los éxitos de esta luchadora.Las mezquindades no hacen más que agrandar tus méritos! ⁦@CuatrodeJulia⁩ pic.twitter.com/kWSaBm5ksx — Beatriz Argimón (@beatrizargimon) September 18, 2022

