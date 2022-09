Guarda de CITA quiso bajar a un joven.

Cuando aun no se acallan los ecos del caso registrado sobre un ómnibus de COTMI -que sigue en la órbita judicial- en el que un joven fue bajado a la fuerza, otro polémico episodio se produjo esta vez en un coche de la empresa CITA. De nuevo los protagonistas fueron un guarda y un joven pasajero.

Según el relato de una una testigo, que contó lo ocurrido en su cuenta de Facebook, el hecho ocurrió el miércoles 14 en el bus 3014 de CITA con destino a San José de Mayo, y fue protagonizado por el «guarda 5131» y un joven que subió en la «esquina del liceo» de de Rodríguez. Una vez en su asiento, el guarda se acercó hasta el joven y se dio el siguiente diálogo:

Guarda: «porqué me miraste»

Joven: «te miré cuando te dije buen día»

G: «pero me seguiste mirando»

J: «disculpame no me di cuenta»

G: «me miraste de pesado»

Tras ello, siempre según la testigo, el guarda le grita al chofer del coche: «Pará que se baja, que se vaya en COMSA», deteniendo su marcha frente a la Asociación Médica. «No me voy a bajar porque no hice nada incorrecto» le dice el joven -«en tono siempre amable»- lo que lleva al guarda a reiterarle al chofer que «se baja sí».

«No seas malo, cobrame y dejame viajar. Mirá el papelón que estás haciendo. La gente te está mirando y fuiste vos el que vino a increparme. Yo no hice nada, no sabía que no te podía mirar», le dijo el joven. «Y encima me tomás el pelo», le respondió el guarda.

Contestando uno de los varios comentarios que recibió su publicación, la testigo indicó que el joven finalmente pudo viajar después de que el trabajador «lo baboseó bien».

La mujer también dejó su apreciación sobre lo ocurrido, lo que no dudó en calificar como «la peor conducta de un guarda que yo he viso en los años que hace que viajo… (…) un abuso», afirmó.

Asimismo señaló que «desde ese día (miércoles 14) he llamado al número de atención al cliente de CITA y nadie me ha atendido x eso lo hice público», señaló. También lamentó «haberme callado en el momento y no apoyar al muchacho». San José Ahora ha intentado comunicase este domingo con algún representante de la empresa, sin éxito hasta el momento.