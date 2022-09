Hoy vamos a hablar de un mundo de comidas hermoso, con una total mezcla de sabores, texturas y aromas: comida coreana.

Las claves de la comida coreana

La comida coreana es cada vez más popular en todo el mundo. Si estaban pensando que la comida coreana es similar a la comida japonesa o a la comida china o a algún otro tipo de gastronomía asiática permitanme decirles que están muy equivocados. Tiene alguna que otra similitud claro, pero la gastronomía coreana es única, con muchísimos platos propios y con un mundo de tradiciones y costumbres que la convierten en una de las cocinas más impresionantes.

Vamos con un par de cosas a tener en cuenta de esta cocina:

El equilibrio es lo principal

Para poder entender la cocina coreana primero hay que conocer su filosofía del Yin y el Yang y los cinco elementos.

Los platos se preparan con muchísima atención para que nada esté fuera de lugar. La armonía estética que viene de la mano de esta filosofía gastronómica hace que se le preste igual atención a la comida, a la temperatura, al aspecto nutritivo, al color y hasta a los recipientes en donde se sirven. Todo tiene que ser acorde a cada plato y a cada ocasión.

Hansik

¿Ke? bueno, esto es un poco más de lo que les expliqué antes, pero es otra filosofía que atraviesa la comida coreana. Tiene que ver con la armonía y además, sostiene que la medicina y la gastronomía tienen el mismo fin. Los sabores se combinan en armonía: lo dulce, lo salado, el ácido, el picante y el amargo, todo de la manera justa y necesaria.

Visualmente también se combinan las cinco tonalidades de la naturaleza: verde, rojo, blanco, negro y amarillo, por lo que la estética de los platos también aporta a la armonía cromática de los mismos. Además, la comida coreana representa todas las características de las diferentes estaciones y regiones de Corea y da una gran importancia a la armonización de los distintos sabores.

PUBLICIDAD

Básicamente si la cocina coreana fuera una influencer por supuesto sería una de cuidado personal, skin care y esas cosas… Y seguro tendría su feed re mil ordenadito y todo muy pensado. Y tendría millones de seguidores.

¿Cuáles son los alimentos que no pueden faltar?

El arroz, la sopa y el kimchi. Nunca va a faltar un buen tazón de arroz que acompañe en la mesa, es el banchan (alimento que acompaña al plato principal) más elegido.

En cuanto a las sopas, tienen tanta variedad de caldos que tienen una clasificación según como se prepara:

Guk: es un caldo semitransparente con pocos ingredientes.

es un caldo semitransparente con pocos ingredientes. Jjigae: se prepara con muchos ingredientes y poca agua

se prepara con muchos ingredientes y poca agua Jeongol: muchos ingredientes y poca agua y se hierve en el centro de la mesa en una cazuela grande.

En cuanto al kimchi ya vamos a contarles bien qué es más abajo así que paciencia, eso también lo aprendimos de los coreanos.

Palitos

Los coreanos también comen con palillos. Pero no se trata de unos de madera, ni están lacados: son de metal, más estrechos y finos, y exigen una destreza diferente a la hora de cogerlos para comer (aunque si sabes comer con los chinos, no habrá problema con estos). Las cucharas también cambian: no son pequeñas y gruesas, sino alargadas y finas, más parecidas a las nuestras. Si te ponen palitos de madera en un restaurante coreano, quejate, porque así, no.

Diferencias entre la comida china y la japonesa

Los sabores de la comida china y japonesa son muy diferentes!

La comida china suele servirse al estilo familiar, mientras que la japonesa se sirve en platos individuales.

Los platos mas reconocidos de la cocina china suelen ser salteados, mientras que en la gastronomía japonesa los ingredientes se cocinan por separado.

En la gastronomía china suele utilizarse más picante, mientras que la japonesa no.

5 platos de comidas coreanas típicas:

#1 Kimchi

Es, quizás, el plato más conocido de Corea. Y ESTÁ PERFECTO! Está en cada restaurante y en cada casa. Se sirve en casi todos los platos y se trata de una preparación fermentada a base de col. Se condimenta con aceite de sésamo, doenjang (pasta de judías fermentada), salsa de soja, sal, ajo, jengibre, pimienta y gochujang (pasta de chile rojo fermentada).

Imaginense lo importante que es que forma parte de la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Y SÍ, obvio, si tiene una historia milenaria porque resultaba una manera excepcional de conservar ingredientes y verduras sin refrigeración.

Les gustaría que hagamos esta receta? Ponganlo en comentarios y la probamos!

#2 Bibimbap

Otro clásico de la comida coreana, “bibim” significa mezcla, y es básicamente lo que es. Una mezcla de todo un poco: verduras, arroz, huevo, carne salteada, algas… Se come en cualquier momento del día y por lo general se acompaña de una sopa.

Nunca has probado la comida coreana y no sabes qué pedir. Sabes que el bibimbap es un clásico de la cocina, pero no estás seguro de qué es. El bibimbap es un delicioso plato a base de arroz, verduras y carne o marisco. Es una introducción perfecta a La cocina coreana para cualquiera que no la haya probado nunca. Lo mejor es que puedes personalizar tu bibimbap para incluir exactamente los ingredientes que te gustan. Así que anímate a pedir bibimbap la próxima vez que busques algo nuevo que probar

#3 Pajeon

El nombre intenta llevarnos a hacer el chiste fácil pero no sucederá señores. Acá estamos hablando de algo muy seriamente. El pajeon es un delicioso plato a base de arroz, verduras y carne o marisco.

Al pajeon lo podríamos definir como el pancake salado coreano, hecho con una masa de harina y huevo a los que se suman diferentes y varios ingredientes. Esta tortillita suele picarse en cuadraditos y dar inicio a las comidas, es ideal para compartir y suelen mojarla en salsa de soja.

PUBLICIDAD

Lo mejor es que puedes personalizar tu pajeon para incluir exactamente los ingredientes que te gustan: así que anímete y prueba el pajeon la próxima vez que lo veas!

#4 Mandu

Es la versión coreana de los dumplings (por acá te dejo la receta en video), solo que un poco más redondeada.

Son una especie de empanaditas que pueden ser fritas, hervidas o al vapor. Con rellenos de lo que quieran, aunque dos de los más típicos son de carne y de kimchi. Por lo general suele ser un plato para compartir, no como plato único.

#5 Hangwa

Bueno vamos con una cosa dulce entre tanto picante y cosa salada. Hangwa es el término genérico para la confitería tradicional coreana. Son pequeños pastelitos, hechos con miel, azúcar, raíces comestibles frutas y arroz glutinoso, entre otros ingredientes.

La historia de los hangwa o dulces coreanos tiene una gran relación con la cultura de los ritos funerarios de ese país… En las estaciones donde no se podía conseguir frutas, se elaboraban dulces con harina de cereales y miel dándoles la forma de frutas para presentarlos en el altar, ya fuera colgados o pegados a las ramas de los árboles frutales, y ofrecerlos a los ancestros.

Los más conocidos son: Gangjeong, Dasik y Yakgwa. Pero estos dulces merecen un posteo aparte. Son una locura!

BONUS TRACK: ¿Qué tomamos?

La bebida nacional de Corea es el soju. Es como el sake en Japón ponele. Un licor destilado, parecido al vodka pero con un sabor más dulce y menos alcohólico. Se suele tomar durante las comidas y es bastante más económico.

Hay de diferentes sabores además del clásico y si tienen la oportunidad, pruébenlo, que vale la pena.

Toda la actualidad en www.sanjoseahora.com.uy

Paulina Cocina