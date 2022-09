En diálogo con San José Ahora lamentó la realidad argentina.

El reconocido bailarín argentino Hernán Piquín, que este viernes presentará en el Teatro Macció su espectáculo «El show debe continuar«, se mostró profundamente decepcionado con la clase política de su país y dijo que le da «mucha pena» la realidad que atraviesa.

«Me da mucha pena todo lo que pasa. Me da mucha pena, mucha pena ver como los que laburamos a veces somos los más golpeados, que no haya trabajo, que no haya seguridad, que por más que digan lo que dicen demuestren otra cosa» dijo Piquín en diálogo exclusivo con San José Ahora en nota realizada por José Rossa.

«Yo soy apolítico. No soy de ningún partido. Yo creo que voy a ser político cuando vea a alguien que realmente este ahí para ayudar y no para robar. Que si le entran 100 destine 100 y no que si le entran 100 destine 20 y los 80 se los queda», cuestionó el artista.

«Esas cosas a mí no me gustan. No están buenas porque deterioran a un país, deterioran la confianza de la gente. Y para recuperar esa confianza, regalan planes y esto y lo otro, y no está bueno está bueno«, insistió.

Piquín también se mostró crítico con el lugar los sucesivos gobiernos argentinos le han dado a la cultura. “Yo creo que la cultura nunca tuvo la importancia que tiene que tener. La cultura debería tener mucha más difusión, mucha más importancia«, opinó.

«Creo que los teatros tendrían que estar también enfocados no solo en la ópera sino también en el ballet y que la misma cantidad de funciones de ópera sean de ballet», consideró.

«Yo fui primer bailarín del Colón y eso lo sufrimos mucho porque le daban, no sé, 100 funciones a la ópera y al ballet le daban 20 por año (…). La vida de un bailarín muy corta. A los 38, 39 ya sos viejo porque ya viene en generaciones nuevas de chicos jóvenes, de bailarines jóvenes que tienen mucha más fuerza, vienen más entrenados. Ya vos ya se te están gastando los músculos, la fuerza, todo. Y vienen estos que te pasan por arriba. Es muy corta muy muy corta la vida de un bailarín. Por eso digo que tendría que tener mucha más importancia, le tendrían que dar mucha más difusión y mucho más interés«, reflexionó.