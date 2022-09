Edil Cedrés elevó un planteo a Fiscalía.

El edil Gervasio Cedrés (PN) solicitó este lunes, desde la Junta Departamental, que se inicie una investigación con el objetivo de determinar si hubo demora en la llamada al 911 cuando se produjo el ingreso de un menor armado a la UTU Alfredo Zitarrosa de Ciudad del Plata el pasado martes 7 de setiembre.

Cedrés, que pidió que sus palabras fueran elevadas a la Fiscalía, relató -exhibiendo, en forma paralela, capturas de WhatsApp- que comenzó a recibir mensajes sobre lo que estaba sucediendo a las 9:25 de la mañana, en los que se le señalaba, además, que no había presencia policial.

Sobre las 9:44, y a la luz de que la Policía aún no había llegado, edil se comunicó «con el Ministerio del Interior» desde donde se le indicó que aún no habían tomado conocimiento de lo ocurrido. Sobre las 9:49 hs., se le respondió que no había ingresado llamada alguna al 911 y se le solicitaba que lo hicieran «ya» para poder actuar.

«Cualquier profesor, director, maestro sabe que lo que lo primero que hay que hacer ante un caso de estos es llamar al 911″, señaló el edil, quien solicitó «una investigación» a fin de determinar «si no hubo omisión en la llamada urgente al 911 que es el que debe acudir».

Cedrés destacó, de todas formas, que funcionarios y docentes «actuaron bien» y «cumpliendo parte del protocolo» al proteger y evitar que los estudiantes salieran de sus salones y del edificio escolar. «Pero la llamada al 911 se demoró demasiado tiempo», opinó.

NO ES ASÍ. Otro edil que se refirió a lo ocurrido en la UTU Zitarrosa fue Carlos Ribeiro del Frente Amplio. Respondiendo al director general de Educación Técnico Profesional, Ing., Juan Pereyra, quien al visitar el centro de enseñanza dijo que lo ocurrido había sido «un hecho aislado», Ribeiro afirmó que eso no es así.

Por el contrario, el edil de la coalición de izquierda aseguró que en esa institución «la violencia se hace presente en la mayor pate de los días: peleas a puño, insultos, malos tratos, amenazas a docentes, portan objetos punzantes en las mochilas, cuchillos, etc.» enumeró.

Por tal motivo, reclamó «una respuesta seria y urgente» para que estudiantes, docentes «y todo el personal» puedan concurrir seguros al centro educativo.