«5 mil personas se anotaron para jornales solidarios».

El secretario general del Partido Comunista en San José, Hugo Bianchi, criticó los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que señalan que San José es el departamento con menor desempleo del país.

De acuerdo al último informe del organismo al respecto, en el trimestre mayo-julio el territorio josefino registró un desempleo del 1,9%, lo que representa unas 1.100 personas sin trabajo.

«Según los números, en San José parece todo color de rosas. Según la realidad, 5.000 personas se presentaron para ganar 12 o 13 mil pesos en los jornales solidarios. Nos conmueve la precariedad del empleo», afirmó el dirigente. «Si uno tiene un empleo razonable, no deja ese empleo por trabajar por 12 mil pesos por algunos días», añadió.

Consultado sobre si descree de los datos del INE, Bianchi dijo que no; no obstante ello opinó que la forma de medir el nivel del desempleo es equivocado y sostuvo que no se puede considerar como personas con trabajo a quienes, por ejemplo forma parte del Programa Oportunidad Laboral o «hacen algún trabajito por unas horas».

El dirigente hizo estas manifestaciones en e marco de una conferencia de prensa brindada en la sede central del Frene Amplio San José en la que se dieron a conocer detalles de las actividades que el Partido Comunista llevará a cabo a nivel local con motivo de la celebración de sus 102 años.

Las mismas se iniciarán este miércoles, a las 19 horas, con un brindis, en el mismo local del FA que, de acuerdo Bianchi, también servirá para «aunar esfuerzos y analizar cómo salimos del momento dramático que vive el país, donde la desigualdad crece día a día».