El intendente blanco de Durazno participará en un evento del MPP sobre «Federalismo» en calidad de invitado.

El Movimiento de Participación Popular (MPP), organizará el viernes 23 en Florida una actividad sobre «Descentralización y Federalismo en el siglo 21» donde participará el lider del sector y expresidente José Mujica, Yamandú Orsi, Sandra Lazo y contará con la presencia del Intendente Carmelo Vidalín.

La actividad tendrá la oratoria de José Mujica, Yamandú Orsi y el intendente de Durazno por el Partido Nacional, Carmelo Vidalín, en una jornada organizada por el sector rumbo al 11 Congreso del MPP.

Vidalín se encuentra en el centro de las opiniones, ya que en las últimas horas mantuvo un cruce de palabras con el senador Sebastián Da Silva referido a una eventual candidadtura de Álavaro Delgado, dejando expuestas tensiones internas. Sebastián Da Silva, consideró una “absoluta torpeza” las declaraciones del intendente de Durazno durante el congreso de Aire Fresco en Flores. En tanto que Vidalín dijo a 970 Noticias de Radio Universal que le “llamó mucho la atención” que alguien que él estima “por su accionar como senador suplente” del actual ministro de Defensa Javier García hiciera uso de esos términos.

Desde la izquierda salen en defensa de Vidalín

PUBLICIDAD

El senador frenteamplista, Alejandro Sánchez habló en rueda de prensa este mediodía sobre el evento «Descentralización y federalismo en el Uruguay del siglo 21» y defendió la participación de Vidalín. «Se arman tormentas en un vaso de agua» porque tiene muy claro que «Vidalín es blanco como hueso de bagual» y cerró expresando que «¿Cómo puede uno pensar en como va a desarrollar el país sin incluir la visión de los blancos del interior? Sería de locos excluir una mirada de esa naturaleza», acotó.

Asimismo durante el mes de abril, el intendente blanco salió en defensa del jefe comunal de Canelones en referencia a la votación del fideicomiso de obras por 44 millones de dólares para dicho departamento, tras conseguir el voto de un edil del Partido Nacional. En denfesa de Orsi, en ese momento el intendente de Durazno dijo: «Soy un hombre sin pelos en la lengua y, aunque me puedan pegar algún tironcito de oreja, ¿piensan que lo que hizo Orsi yo no lo he hecho? con eso les contesto todo». / Fuente: Radio Universal – Por Enzo Ferrari

PUBLICIDAD