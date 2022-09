Emiliano Mandacen asegura que el titular del Codicen, Robert Silva, «está haciendo es una puesta en escena».

Las autoridades de la educación dieron a conocer este jueves el nuevo plan educativo para nuestro país.

Los alumnos que empezarían 1º de Liceo, pasarán en su lugar a séptimo año, luego a 8º y a 9º. Así sería la nueva nominación de lo que hasta ahora se conocía como 1º, 2º y 3º de Ciclo Básico en liceo o UTU. Son seis grados en primaria y tres grados en educación media, pero con continuidad educativa y diálogo entre la escuela, liceo y UTU. Son tres ciclos, uno desde educación inicial hasta 2º de escuela, segundo ciclo de 3º a 6º y el tercer ciclo de 7º, 8º y 9º.

El secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, Fenapes, Emiliano Mandacen dijo a Subrayado Tarde que analizarán en profundidad el documento de reforma educativa emitido por la ANEP en las últimas horas pero, en una primera instancia manifestaron su disconformidad con determinados puntos. “Silva ya tiene pronto los planes y programas, lo que está haciendo es una puesta en escena”, dijo.

Según Mandacen, las primeras observaciones tienen que ver con la forma en que se enteraron del contenido del documento. “Por la prensa y por filtraciones hechas por el propio presidente del Codicen de la ANEP; es un tema preocupante porque tendría que haber convocado a espacios de negociación colectiva”, dijo. Los planes y programas no están estipulados.

En referencia al titular de la ANEP, Robert Silva sostuvo que “de lo que anunció a lo que está haciendo, hay una gran diferencia. Él es muy consciente que no tiene correlaciones de fuerzas para hacer lo que quería hacer”, apuntó. La transformación de la educación no se hace de espaldas a la gente, a los estudiantes, al gremio docente. Esperan que “aparezcan los planes y programas” para analizar en profundidad los temas. El documento no contó con el voto de los representantes docentes.

Desde la federación de profesores esperan que las autoridades de la educación no nieguen el carácter pedagógico de los docentes ni que tampoco sus opiniones sean archivadas. Para ellos sigue siendo preocupante la falta de seriedad institucional. Hay asignaturas que estarían comprometidas, como educación musical, afirmaron desde el gremio. / Fuente: Subrayado