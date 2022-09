La organización se mantendrá como movimiento.

El vocero de Un Solo Uruguay, Guillermo Franchi dijo que la organización decidió no disolver el movimiento y seguir trabajando en lo social, pero sí su mesa directiva resolvió avanzar en las conversaciones con otras organizaciones sociales y productivas para lograr un lema político que les dé la posibilidad de presentarse en las próximas elecciones nacionales y llegar a ocupar bancas en el Parlamento.

“El movimiento va a seguir siendo un movimiento social, pero está la preocupación que los sectores productivos, todos no solo el agropecuario, sino todos tienen que lograr algún lugar donde se decida. Una cosa nueva de trabajo hacia adelante que se empezará a ver cómo se organiza”, dijo el vocero de Un Solo Uruguay en conversación con 970 Noticias de Radio Universal.

PUBLICIDAD

El dirigente de la organización insistió en que aún faltan pasos para dar y que por el momento no se definió presentarse ante la Corte Electoral para conformar un partido político. En su opinión ese debe ser el desenlace de las tareas que iniciaron luego de la reunión, la semana pasada en Cerro Largo. “Muchas veces en las campañas electorales uno se esperanza en que haya una modernización, un aggiornamento a lo que tendría que ser y después el tiempo pasa y las cosas no suceden, y eso a veces genera un poco de ansiedad para que esas discusiones no se repitan cada cinco años. Sino que estén arriba de la mesa los sectores que no dependen del Estado deberían conformar una corriente política y tratar de impulsar esos cambios que serían para bien de todo el país”, explicó Franchi. / Fuente: Radio Universal – Por Enzo Ferrari

Leé también: Un Solo Uruguay descontento con la decisión del Gobierno de no bajar el precio del gasoil