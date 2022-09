El 2023 será para analizar «perspectivas»

En la noche del jueves, el sector Alianza Nacional (AN) del Partido Nacional (PN) presentó la lista 32, de Corriente Joven, de cara a las elecciones juveniles de esa colectividad política, que serán el 29 de octubre.

Pero dentro del partido hay quienes están pensando en otras elecciones, las de 2024. Hace pocos días, en el congreso de Aire Fresco, el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, aseguró que todos en ese sector están de acuerdo con que el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, sea precandidato en 2024. Pero en seguida le salió al cruce el senador blanco Sebastián da Silva, de Espacio 40, que señaló que era una “absoluta torpeza” empezar a hablar de candidaturas.

En tanto, este jueves, finalizado el acto de los jóvenes de AN, el senador Carlos Camy, presidente de AN, dijo que respeta la opinión de todos los compañeros del partido “en cuanto al manejo de los tiempos en la actividad política”, pero su opinión es que “estos no son tiempos electorales sino de gobierno, de hacerse cargo” y de cumplir con los compromisos que el gobierno asumió con la ciudadanía, para los que esta le brindó la confianza. “El primero de setiembre se cumplió exactamente la mitad del período de gobierno, por lo cual, en mi opinión, es tiempo de llevar adelante las responsabilidades y las obligaciones que cada uno de nosotros tenemos en función de donde estamos”, agregó.

Camy dijo que 2023 será el año para comenzar a analizar perspectivas “más cercanas a lo electoral”, pero no ahora. “Yo no puedo negar que el año que viene el político que no esté pensando en lo electoral estará mintiendo, pero me parece que es apresurado volcarse a eso en la mitad del período de gobierno. Y mucho más si es el partido que tiene la responsabilidad de gobernar”, agregó.

Por último, consultado sobre si la vicepresidenta, Beatriz Argimón, podría ser candidata del ala wilsonista, Camy subrayó que el PN tendrá elección interna, porque desde que se estableció ese mecanismo “ha sido el único que lo ha cumplido siempre, y no es un partido de unanimidades”.

“Por tanto, va a haber elección interna y veremos, cuando venga el tiempo, quiénes son los compañeros y las compañeras que asumen la responsabilidad de ser candidatos. Pero ahora es tiempo de trabajar. Es más, la cosecha electoral va a ser en función de la siembra de este tiempo, que tiene que ser de trabajo”, finalizó. / Fuente: La diaria

