No obstante, el precio de los huevos tuvo un fuerte aumento la semana pasada.

El precio de la carne bajó seis pesos en la última semana, según informaron frigoríficos nacionales.

El presidente de la Unión de Vendedores de Carne, Alberto Fontenla, explicó a Telenoche que «bajó esos seis pesos y alguno más también en el correr de la semana pasada y esta semana».

En ese sentido, indicó que esas bajas se distribuirán paulatinamente a los cortes en las carnicerías. «El carnicero lo que quiere es vender cada vez más y necesita también tener precios que sean llamativos para el público», señaló Fontenla.

PUBLICIDAD

«Puede haber algún artículo en particular que no haya bajado el precio, pero no tengo dudas de que en los próximos días el mercado mismo le va exigiendo al carnicero que ajuste esos precios», añadió.

No obstante, el precio de los huevos tuvo un fuerte aumento la semana pasada. «Es un insumo que se utiliza mucho en las carnicerías también y sobre todo para la elaboración de milanesas y empanados varios (…) ha tenido una suba importante de entre un 15 y un 20% dependiendo de la planta avícola, esperamos que no siga incrementándose», expresó. / Fuente: Telenoche

Leé también: Conaprole anunció baja para el precio de la leche de setiembre y octubre