El presidente del organismo, Pablo Abdala, estuvo este viernes en la ciudad de Rodríguez y se refirió al caso de las dos menores abusadas sexualmente tiempo atrás en el departamento de San José.

El pasado 21 de junio se conoció públicamente que dos menores de edad que se encontraban bajo el cuidado de INAU en el departamento de San José, fueron abusadas sexualmente y golpeadas. Si bien el caso no está cerrado en su totalidad, ya hay cuatro sujetos formalizados.

Este viernes Pablo Abdala, presidente del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) llegó a la ciudad de Rodríguez en el departamento de San José, para participar de la inauguración del nuevo CAIF “Acurruco”. En rueda de prensa el funcionario fue consultado por el caso que involucró a las menores abusadas y entre otras consideraciones destacó el “mérito” y “acierto” de los equipos del organismo, que “permitió recoger indicios, permitió que estas adolescentes que normalmente cuando están siendo víctimas de estas realidades tienden a cerrarse, a ensimismarse, a no compartir con nadie lo que les pasa, en algún momento hablaran, se recogieran esos indicios, se llevaran a la justicia y por eso hoy estamos hablando de todo esto. Si los equipos de INAU no hubieran hecho lo que hicieron tal vez no estaríamos frente a un caso en vías de dilucidarse y tendríamos todavía adolescentes explotadas sin saber muy bien que estaban siendo explotadas”, concluyó Abdala.

Los formalizados

PUBLICIDAD

J.A.R.P de 20 años, por un delito de abuso sexual agravado en régimen de reiteración real con un delito de privación de libertad, con un delito de lesiones personales, J.B.R. de 18 años y M.V.R.R. de 35 años, como autores penalmente responsable de un delito de privación de libertad y un delito de encubrimiento y de R.L.S.R. de 52 años, por reiterados delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad y retribución a menores de edad para realizar actos sexuales o eróticos de cualquier tipo. Se dispone como medida cautelar la prisión preventiva de los cuatro imputados por el plazo de ciento cincuenta días.»