Familiares y allegados al joven Gastón Díaz, que fuera bajado a la fuerza desde un ómnibus de COTMI a fines de julio pasado, iniciaron una campaña de recolección de fondos.

Díaz «aún se encuentra en recuperación y a la espera de nuevas intervenciones quirúrgicas» lo que obliga a su familia a «afrontar muchos gastos más» señala el comunicado distribuido a través de diferentes redes sociales. Con el fin de recibir las colaboraciones, se ha abierto el colectivo 79871 en Redpagos a su nombre.

El episodio, sobre el cual aún se encuentra trabajando la Fiscalía de Libertad, generó gran polémica por el proceder del guarda del coche así como de una funcionaria policial que también intervino para que el joven fuera retirado del coche. No menos polémica generó la actitud de los pasajeros que no no hicieron nada para impedirlo.

El hecho también dejó en evidencia la falta de protocolos de actuación ante situaciones como la ocurrida a nivel del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

En medio de una crisis nerviosa -que un video ultra viralizado dejó en evidencia- el joven fue bajado del coche -y dejado a su suerte- en la mañana del 23 de julio a la altura del Km. 58 de la ruta 1; horas más tarde fue atropellado por un auto en el Km. 79 de la misma arteria, siendo derivado en estado grave al hospital de la ciudad de Las Piedras, donde estuvo varias horas en CTI y fue operado.

La decisión del guarda -con el respaldo de la funcionaria policial- de sacar al muchacho del bus fue luego de que este se pusiera a cantar «para alegrarle el día» a un pasajero al que vio con «cara triste» según dijo en aquella ocasión el abogado de la familia, Dr. Rafael Silva. «Cantó alto y de forma extraña, por lo que la policía que estaba cerca y el guarda le pidieron que se callara de mala manera», dijo el abogado. Cuando el joven vio el arma de la policía, se asustó y «entró en una suerte de trance psicótico».