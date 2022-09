El presidente Lacalle Pou indicó que «todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario» y que conoce a Alejandro Astesiano desde 1999.

El presidente Lacalle Pou realizó este lunes de tarde una conferencia de prensa en Casa de Gobierno (Torre Ejecutiva) luego de la detención del encargado de su seguridad, Alejandro Astesiano. «Estoy tan sorprendido como ustedes», aseguró el mandatario durante la conferencia sobre la noticia de la detención.

«Obviamente si ustedes se sorprendieron de la noticia imagínense quien habla», indicó. El presidente narró que «en estos últimos cinco días estaba afuera (en el exterior) con mis hijos y con la persona que ayer fue detenida. Cuando llego al Aeropuerto de Carrasco a la base aérea se me informa por esta propia persona, el jefe de mi seguridad, de que estaba en la residencia Presidencial el director de Inteligencia» policial. En ese momento, continuó narrando el presidente, concurrió a la residencia de Suárez y Reyes, habló con el director de Inteligencia, convocaron a Astesiano y en este instante fue detenido.

El jefe de Estado aseguró que tiene una «enorme tranquilidad personal del profesionalismo y de la independencia tanto de la Fiscalía como de la Policía» en lo que refiera a la investigación. Además, explicó que Astesiano «no tiene antecedentes penales» y que «todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario».

«Los elementos que tengo es que hubo orden de detención -no se libra porque sí, me imagino que la fiscal tiene indicios, no sé de qué, lo desconozco», explicó. La investigación que derivó en la detención del jefe de seguridad presidencial está a cargo de la fiscal de Flagrancia Gabriela Fosatti. Lacalle dijo que verá «en las próximas horas cuál es el dictamen primario que hace la Fiscalía» y que a partir de eso se «tomarán las medidas en consecuencia».

Por otra parte indicó que conoció al jefe de seguridad en 1999 en una campaña. «Después lo vi en 2004, después 2014 y en 2019 me acompañó en toda la campaña. Yo no le entrego lo más preciado que es mi familia a una persona que puede tener indicio que actúa por fuera de la ley», aseguró.

El presidente fue consultado sobre la decisión de contratar a Astesiano en el puesto que desempeña y respondió: «El responsable último soy yo siempre, quién interviene o deja de intervenir (en el proceso de elección) no importa». «La responsabilidad es siempre mía», insistió. Lacalle Pou indicó que personalmente está «mal» por lo que ocurrió. / Fuente: Subrayado

