Algunos padres criticaron la apariencia de la docente, pero las autoridades educativas la defendieron y valoraron su eficiencia.

Una docente transgénero llamada Kayla Lemieux, que enseña artes industriales en la escuela secundaria Oakville Trafalgar High School en Canadá, se volvió viral en las redes sociales después de que algunos estudiantes publicaran fotos en las que se destacaban sus enormes implantes mamarios.

Lemieux recibió varias críticas debido a su extravagante apariencia, y cuando algunos padres de alumnos la atacaron en redes sociales, la escuela salió en su defensa. Del mismo modo reaccionó la Junta de Educación del distrito de Halton, que respaldó a Lemieux y la calificó como una “educadora extremadamente eficiente”.

La directora de la junta, Margo Shuttleworth, concedió una entrevista al periódico Toronto Sun y afirmó que “a todos los niños les encanta estar en su clase”.

Owen LaPlante, uno de los alumnos de la educadora, declaró que su apariencia no le molestaba, pero no todos sus compañeros de clase estuvieron de acuerdo.

