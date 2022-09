«Cuando pedimos el legajo de él no figuraba», dijo el presidente.

«Si tropezás dos veces con la misma piedra no es mala suerte», dijo ante la consulta de si Presidencia adoptará algún otro filtro a la hora de seleccionar personal para el área de seguridad de ahora en más, informó Telemundo.

El presidente Luis Lacalle Pou se volvió a referir este martes a la situación del jefe de su custodia personal, Alejandro Astesiano, acusado de integrar una organización que utilizaba datos de uruguayos para falsificar documentos para ciudadanos rusos.

Durante una visita a Fray Bentos (Río Negro), el mandatario dijo que se enteró «por la prensa» que Astesiano tenía un antecedente penal. «Cuando pedimos el legajo de Alejandro Astesiano no figuraba antecedentes penales, ninguno», agregó.

«Cuando empezó el gobierno, o antes de empezar, hubo gente interesada en hacer saber algunas cosas. Tenía la información correspondiente en la que había anotaciones y no había antecedentes penales. No lo recuerdo que haya sido Jorge (Larrañaga), sí recuerdo de otra persona que me habló de este tema», respondió ante la pregunta de si el difunto ministro del Interior le informó acerca de la situación de Astesiano.

«Cuando recibo los datos que hacen referencia (sobre el antecedente penal por estafa de 2002 que se extinguió), los analicé y no había antecendetes. Hay dos fichas parece, una a la que uno tiene acceso y otra en la que están los antecedentes. Si hubiera sabido otra hubiera sido la situación. Me ameritaba confianza hasta esto, que es un balde de agua fría».

«La Justicia tiene que actuar a fondo», enfatizó. / Fuente: Telemundo