Argumentó que la planta pasará a manos de OSE cuando finalice la obra.

El presidente de OSE, Raúl Montero, fue entrevistado en 970 Noticias de Radio Universal, sobre el proyecto Neptuno del plan Arazatí. El jerarca informó sobre los avances del llamado a licitación para la zona metropolitana y remarcó que el proyecto Arazatí no privatizará el agua potable.

«En este momento existe un grupo de personas trabajando. Algunos elaboran los pliegos y las memorias técnicas. Otro grupo de gente comandado por la Corporación Nacional para el Desarrollo, está trabajando en cómo se debería financiar y comparar las ofertas. Está integrado por gente del Ministerio de Economía, de OSE y OPP», expresó Montero.

PUBLICIDAD

Acotó que en Torre Ejecutiva se llevan adelante reuniones periódicas sobre este tema. Sobre el mes de octubre se tratará de que estén finalizados todos los recaudos. Al ser consultado si el proyecto es privatizador, dijo que cualquiera de las alternativas que se han estudiado en la iniciativa privada, ninguna violenta la constitución. Indicó que nunca se habló de que OSE deje de controlar y supervisar la calidad del agua. Va ser la propia OSE la que opere la planta, la operación será a cargo de OSE.

Sobre la recomendación de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), quien sugirió no continuar con la licitación mientras no estén establecidos los estándares internacionales del derecho humano al agua. Montero indicó que se afilia a la tesis del ministro de Ambiente. «Vamos a dar todos los ámbitos de discusión que se puedan dar y aquellos que tengamos que dar. Cuando se habla de derecho al agua, tenemos que recordar que Montevideo ha corrido el riesgo de quedarse sin agua. No podemos hacer cualquier cosa, y eso está bien, pero tenemos que darle agua a Montevideo y en los últimos años hemos corrido serios riesgos de no hacerlo», indicó Montero. / Fuente: Radio Universal – Por Enzo Ferrari

Leé también: Preparan recurso de amparo contra Proyecto Neptuno y harán consulta a los vecinos de Arazatí