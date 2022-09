El conductor contó que no entendió dónde estaba “el valor” de publicar esa falta y que “le podrían haber cagado” su laburo.

Rafa Villanueva estuvo de invitado en Copiloto de lujo, programa conducido con por Richard Galeano, y habló de la repercusión que generó la noticia de que le sacaron la libreta por alcoholemia positiva.

“En Salto, noviembre, un calor de 30 grados durante todo el día, laburamos mal. Yo no tomo prácticamente alcohol. El productor, que era el que manejaba, se sentía mal y no fue. Yo no tomo alcohol, la cerveza no me gusta, pero sí el medio y medio con Sprite para sacarme la sed, y me lo tomé”, comenzó.

“Como yo no tomo, siempre soy el conductor designado, y tengo incorporado el hecho de zafar de los controles, entonces vi un control y seguí. Di 0,19, que es menos de medio vaso de cerveza”, destacó.

“El Gobierno actual quiere elevar lo permitido a 0,3, yo estaba en la mitad de lo que el gobierno pretende permitir. No maté a nadie, no choqué, no me subí a la vereda, no me comí un árbol, no me metí para adentro de una casa, no pasó nada”, sostuvo.

“Cuando me dijo de hacer la espirometría caí que me iba a dar positivo. El loco re buena onda me dijo de hacerlo rápido porque, a veces, si tomás tan poco enseguida no te salta. No quise coimear a nadie. Cometí una falta, que es manejar con 0,19. Fue el único error que cometí”, sentenció.

Luego, el conductor de televisión reveló que no le gustó la difusión de esa falta en los medios de comunicación y cómo fue que trataron el tema (ver minuto 24 del video).

“Me rompió las bolas por varios motivos. No soy periodista, pero tengo los códigos del periodismo. Primero, si vos vas a hablar de un colega, llamalo antes. Me das la posibilidad de contarte lo que pasó”, detalló.

“No me parece noticia. Dónde está el valor de la noticia si yo no choqué, no atropellé a nadie… Es por lo que hago, que es mi programa. Me podrían haber perjudicado y cagado el laburo publicando eso sin ningún tipo de repercusión en la noticia más que la falta”, lanzó.

“Si yo mañana no respeto un cartel de pare, ¿vos también lo vas a publicar? Es una falta de tránsito, no hubo un accidente en esa oportunidad. No tuvieron un mínimo de nada, pero me rompió las bolas”, concluyó el conductor.

