Sucedió en la ciudad de San José de Mayo.

El condenado, que además de agredirla físicamente también lo hacía psicológicamente, fue identificado con las iniciales B.J.P.C. de 20 años de edad. Se le imputaron «retirados delitos de violencia doméstica agravada». El parte emitido por Jefatura de Policía de San José, es el que sigue:

«El día 20 de Setiembre Policías de la CEVD Y G de San José recepcionaron una denuncia por violencia doméstica de un hombre hacia su ex pareja. En la misma expresó que su ex pareja no dejaba de perseguirla y cuando la encontraba la agredía psicológica y físicamente.

El Juzgado Especializado en familia dispuso medidas cautelares e ingreso al sistema de monitoreo electrónico. Se constataron varios incumplimientos a las medidas dispuestas por parte del ofensor. Se libró orden de detención para el mismo.

PUBLICIDAD

El 28 de Setiembre ingresó en calidad de detenido en la CEVD Y G de Ciudad del Plata. Se realizó el traslado, quedando a disposición fiscal y del Juzgado Interviniente en la CEVD y G de San José de Mayo.

Celebradas las audiencias en Sede Fiscal y juzgado Letrado de 5to Turno, se condenó a B.J.P.C. de 20 años, “Como autor penalmente responsable de reiterados delitos de violencia domestica agravada a la pena de diez meses de prisión”. Se sustituye totalmente la pena impuesta por un régimen de libertad a prueba, arresto domiciliario nocturno de 22:00 a 06:00 horas, por el término de cuatro meses”.»