Agregó: «No me dieron la información correcta».

«Yo me puedo equivocar, pero no les voy a mentir», dijo este viernes durante una visita al departamento de Maldonado el presidente Luis Lacalle Pou al ser consultado por la situación del exjefe de su custodia, Alejandro Astesiano, imputado el martes de esta semana por varios delitos. Astesiano era parte de una organización que utilizaba datos de uruguayos para falsificar documentación para ciudadanos rusos.

«Lo que sí no me dieron la información correcta», admitió acerca de la información que manejó el lunes pasado durante una conferencia de prensa luego de la detención de Astesiano en la que afirmó que este hombre no tenía antecedentes penales.

«Cuando dije que no había antecedentes las dos veces que se me dio documentación dije la verdad», insistió el mandatario sobre el legajo de quien fuera el número uno de su equipo de seguridad. «Para mí eso es importante para con el país, para con los uruguayos», dijo.

El presidente afirmó que está convencido que la gente es buena, «pero confiar tiene estas cosas» y agregó que está mal porque es una situación que «afecta». «Si se brinda confianza y la confianza no se devuelve obviamente que afecta», remarcó

Como se conoció esta semana, Lacalle Pou dijo que, tras la imputación de Astesiano, solicitó la información de los antecedentes de todos los integrantes de la custodia de Presidencia.

Este viernes, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, habló al respecto y dijo que el presidente fue engañado. «Hubo engaño porque en 2020 y en 2021 se pidieron antecedentes, y antecedentes penales no aparecían”. “Y cuando se piden ahora, aparecen», expresó.

A su vez, indicó que lo sucedido sorprendió a las autoridades, incluido el propio ministro del Interior, Luis Alberto Heber, quien dijo que al presidente «no se lo informó correctamente».

“Lo que dijo el presidente fue la verdad. Cuando él pidió los antecedentes al Ministerio del Interior y, por lo tanto, a la Dirección de Policía Científica, claramente se le dio una información falsa, tanto en el 2020 como en el 2021”, señaló Heber en rueda de prensa en Colonia. / Fuente: Telemundo / Foto: Presidencia