Guendalina Rodríguez afirma desde hace años haber tenido relaciones con futbolista.

El folletín de la “separación – no separación” de Wanda Nara y Mauro Icardi sumó una nueva entrega gracias a la intervención de Guendalina Rodríguez, la modelo trans que desde hace tiempo dice mantener un romance clandestino con el futbolista.

En las últimas horas, reapareció en los medios y dijo haber tenido un encuentro reciente con Icardi, posterior a la ruptura de este con su esposa. Además, ofreció pormenores sobre la cita y mostró a modo de “evidencia” una captura de pantalla donde se ve una conversación.

“Hicimos el amor y me dijo que si yo fuera una mujer biológica sería diferente. Voy a volver a Turquía la semana que viene”, contó Guendalina en diálogo con Mitre Live. También aseguró que él está soltero desde hace más de un año, pero que no se distancia definitivamente de Wanda para no causar sufrimiento a sus hijas.Durante el reportaje, la joven Trans respondió a quienes la acusan de haber inventado toda la historia que narra acerca de su vínculo con Icardi. En ese sentido, recordó ninguno de los dos se animó a demandarla por sus declaraciones, lo que, razona, confirmaría que no miente.

“Tenemos una historia conflictiva desde 2019, es un romance intermitente y él nunca lo ha negado ni confirmado, obviamente por su carrera. Además, porque tiene hijos y Wanda está en el medio. Espero que ahora Mauro respire y piense en su juventud”, manifestó.

La modelo trans de nacionalidad italiana saltó en 2019 a los titulares de prensa luego de asegurar que había tenido relaciones sexuales con Mauro Icardi, que en ese entonces jugaba en el Inter de Milán. “Él es activo y pasivo”, detalló en esa ocasión.

También divulgó en Twitter una foto con la que pretendía probar el encuentro clandestino. “Esta es la habitación de hotel en donde una noche Mauro Icardi y yo intercambiamos cuatro conversaciones. Pronto les diré la verdad con fotos. Lamento que haya esposa e hijos de mediana edad. ¿Cuál es el problema? Tuve relaciones sexuales con Mauro Icardi, no seré ni la primera ni la última chica trans”, escribió.

