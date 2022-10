La Fase II del Programa Oportunidad Laboral no sería ampliada, según indicaron fuentes del Congreso Nacional de Intendentes a San José Ahora.

Esta semana, el concejal Richard Mariani (FA) del Municipio de Ciudad del Plata, elevó una nota a la intendenta Ana Bentaberri solicitándole que tome la iniciativa ante ese organismo para que se decida una extensión. Mariani también pidió al Municipio que se exprese como tal y también pida a la titular del Ejecutivo emprender esas gestiones.

Sin embargo, fuentes del Congreso señalaron a este portal que en principio no habría ambiente para concretar una ampliación. Aunque no lo descartaron de plano, inicialmente no estaría previsto. «No sé si el presidente (e intendente de Florida, Guillermo López) está manejando algo pero como que en principio no», señalaron a San José Ahora.

PUBLICIDAD

La Fase II de los también llamados «jornales solidarios» se inició el pasado 1° de julio y finalizará el 31 de octubre próximo. En San José se inscribieron una 5000 personas, de las cuales se sortearon 315 cupos.