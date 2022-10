La oposición busca que el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, responsable de la seguridad presidencial, y el director de Inteligencia del Estado, Álvaro Garcé, también concurran.

La bancada de senadores del Frente Amplio resolvió convocar al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por el caso de los antecedentes penales del ex custodio presidencial, Alejandro Astesiano.

La comparecencia se hará extensiva al prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, responsable de la seguridad presidencial, y del director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé. Aunque ambos jerarcas no tienen la obligación constitucional de asistir al Parlamento.

La moción para que los jerarcas comparezcan en régimen de comisión general se presentará la semana que viene, y el miembro convocante será el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Alejandro Sánchez.

La coordinadora de la bancada de senadores de la oposición, Liliam Kechichian, calificó el episodio de Astesiano como «escandaloso», y destacó que desde el Frente Amplio se ha actuado con responsabilidad, esperando que primero se pronunciara la Justicia, que le imputó tres delitos: asociación para delinquir, suposición de estado civil y tráfico de influencias y dispuso su prisión preventiva por 30 días.

Kechichian indicó que se evaluó convocar también al canciller Francisco Bustillo, pero se prefirió concentrar la comparecencia en la órbita del Ministerio del Interior.

La acción parlamentaria que promueve el Frente Amplio busca llamar a la responsabilidad política de las autoridades de gobierno, sobre el desacople de los antecedentes penales de Astesiano en 2015, que hizo que no figuraran en los informes enviados a Presidencia de la República en 2020 y 2021.

Una investigación administrativa del Ministerio del Interior determinó que el ex director de Identificación Criminal, Gonzalo Vázquez Gabor, ingresó al sistema al día siguiente que se difundiera la noticia de que Astesiano tenía antecedentes. Cotejó el legajo y vio que el número de cédula no estaba registrado, corrigió el expediente y volvió a asociar al prontuario al documento de identidad del ex jefe de la seguridad de Lacalle Pou.

Vázquez Gabor fue sumariado y separado del cargo por el ministro Heber, por no comunicarle a sus superiores la corrección realizada en el expediente de Astesiano.

La investigación del Ministerio del Interior trata de determinar quién ingresó al sistema en 2015 y busca interrogar al entonces jefe de Identificación Criminal que pasó a retiro en setiembre de 2016, quien no ha podido ser ubicado.

«Estamos convencidos de que las autoridades de la Presidencia van a venir, porque sería un nuevo escándalo si no viniera el prosecretario de la Presidencia y no compareciera tampoco el Dr. Garcé», afirmó el senador Alejandro Sánchez.

El legislador planteó dudas sobre las explicaciones del gobierno sobre el caso. «A nosotros nos parece muy inverosímil que nadie del Poder Ejecutivo conociera los antecedentes de esta persona, que estuvo presa y que nadie del entorno del Partido Nacional supiera que estaba presa», aseguró Sánchez. «El pueblo uruguayo está pidiendo una explicación seria, razonable y veraz de lo sucedido», acotó. / Fuente: Subrayado