El primero criticó la Rendición de Cuentas y el segundo le dijo “rostrudo” y recordó el caso del hombre baleado en La Paloma.

El Senado comenzó este lunes la votación en el plenario de la Rendición de Cuentas y la discusión tuvo un punto tenso sobre las 15:00 con la alocución del nacionalista Sebastián Da Silva, que tildó de «rostrudo» al frenteamplista Charles Carrera, informó Telemundo.

En un discurso de 20 minutos, el dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) cuestionó desde varios puntos la política económica del gobierno, asegurando que desde el comienzo de la administración de Luis Lacalle Pou se vive un «profundo proceso de concentración de riqueza».

«Acá lo que está confirmado es que la teoría del derrame no funcionó en la década del 1990 cuando Lacalle Herrera era padre (presidente) y no funciona hoy, cuando Lacalle Pou es presidente de la República. La teoría del derrame no funcionó y no funciona», expresó Carrera, enfatizando que las medidas del gobierno «benefician a unos pocos» y «dan la espalda a las necesidades de las grandes mayorías».

«Esta Rendición se da en un contexto diferente al del año pasado. Ya alcanzamos los niveles (de actividad económica) pre pandemia y seguimos mejorando. Nosotros celebramos que fruto de cierta coyuntura internacional… pero lamentamos que no hay una distribución que beneficie a las grandes mayorías», manifestó, y mencionó que se acumulan «30 meses de pérdida de poder adquisitivo» y un «aumento de la pobreza infantil», en comparación al año 2019.

Finalizada la alocución de Carrera llegó el turno de Da Silva, que antes de referirse a la Rendición de Cuentas le dedicó palabras y acusaciones al frenteamplista.

«No se puede ser tan rostrudo de venir acá a dar cátedra de empatía y solidaridad cuando el Uruguay entero se dio cuenta a través de unas grabaciones la verdadera cara del senador preopinante. Le quiere dar cátedra al gobierno cuando no tiene la más mínima autoridad moral para hablar de solidaridad y de empatía. Es una lástima que no esté acá, porque se lo voy a decir mil y una veces en la cara», lanzó el senador.

Da Silva hizo referencia a los audios difundidos en el programa Santo y Seña (Canal 4) en los que Carrera siendo director general de Secretaría del Ministerio del Interior durante el último gobierno del Frente Amplio (2015-2020) habla con la familia de Víctor Hernández, un vecino de La Paloma (Rocha) que hace 10 años fue herido por una bala perdida en la puerta de su casa en un episodio que apunta a una fiesta de policías en la casa del subcomisario -algo que no fue probado en la Justicia-. Hernández fue atendido durante tres años en el Hospital Policial pese a ser civil y recibió tickets alimentación.

La presidenta del Senado, Beatriz Argimón, interrumpió a Da Silva solicitándole que cumpla con el reglamento y no haga alusiones a otros senadores, pero el legislador insistió: «El tiempo pone todo en su lugar, todo en su lugar. Ni la sola firma, ni el ticket alimentación, ni hablar de empatía cuando después por atrás se lo apretaba».

En el audio se escucha a Carrera decir: “Hablamos con el director (del Hospital Policial) para que lo recibiera (a Víctor Hernández) y no quede desamparado”. Sin embargo, en esa misma grabación, Carrera se muestra preocupado porque el hecho no se haga público. “Cuanto menos se hable de que ustedes están en el hospital, mejor. Yo mandé una resolución, es una excepción. Les pido que hablen lo menos posible que ustedes están ahí. Esto es totalmente excepcional, no hablen que están ahí, porque eso nos hace lío a la interna de la Policía”, dice Carrera. / Fuente: Telemundo