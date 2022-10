Hoy les traigo una receta súper económica y súper rica para solucionar tus antojos dulces

10 trucos para hacer los bizcochuelos perfectos

BUENO, sigamos. Si bien el bizcochuelo es una receta muy fácil, hay que seguir ciertas cosas que van a hacer que salga una torta perfecta. Arrancamos.

#1 Precalentá el horno

Cuántas veces se los vamos a decir? Las veces necesarias para salvar esta compañía. Esta compañía = tus preparaciones horneadas.

Antes que saques el paquete de harina de la alacena: tuki. Prendes el horno a temperatura media y a otra cosa mariposa.

Esto hará que la cocción sea pareja de principio a fin.

#2 Enmantecar y reservar

Luego de precalentar el horno, el próximo paso es enmantecar (o aceitar) la fuente en la que se pondrá el bizcochuelo, enharinarlo y reservarlo. Esto te va a ayudar a ya tener todo listo y que no se baje la mezcla mientras vos te ponés a buscar donde dejaste la tortera y todo eso. Ya lo tenés listo y chau.

#3 Los huevos

Ojo. Rompelos en un bol aparte porque te toca un huevo feo y chau toda la preparación.

#4 ¿Qué harina?

Se suele usar la 0000, o bien llamada harina de repostería ya que al ser más refinada desarrolla menos gluten y es menos probable que tenga gusto a pan y sea una torta de aceite esponjosa. Hay que tener en cuenta que cualquier harina que uses tiene que estar tamizada. Así no tiene grumos.

#5 El batido

Se baten primero los huevos con el azúcar por bastante tiempo. 5 minutos? 10 minutos? Lo que sea necesario. La idea es que incorpore la mayor cantidad de aire que sea posible, hasta que llegue al punto letra (en otro punto te cuento cómo es). Si no tenés batidora de mano mandale tranqui con el brazo, y no hace falta que vayas al gimnasio nunca más. Si no batís lo suficiente se te apelmaza y no queda como un colchoncito de nubes… Ay se ponían poéticos…

#6 Punto letra

Se logra cuando la mezcla de huevos y azúcar alcanza la textura de crema chantilly. Es cuando se puede “escribir” sobre la superficie de la mezcla del bizcochuelo de aceite, o de cualquier bizcochuelo en general. Recién ahí si te acercas a la preparación vas a escucharla susurrarte: ES AHORA!

El punto exacto es cuando el huevo está bien inflado y el azúcar completamente integrada a la preparación. La mezcla tiene una coloración un poco más blanca, respecto al comienzo.

#7 Movimientos envolventes

Esto lo hablamos muchas veces por aquí, al momento de agregar la harina se debe hacer en varias veces, dos o tres… Y pasar la espátula por el borde del bol y luego por el centro de la mezcla para salir y volver a empezar… La idea es cuidar el batido contra todo y todos… El batido es tu mantra ok?

#8 Tamaño del molde

El tamaño es importante chicos… Basta de hacernos los que no. Estamos hablando del molde eh!! No sean mal pensados.

Si tu molde es más chico de lo que se necesita, la mezcla superará los ¾ del alto del molde: el bizcochuelo crecerá en el horno, superará el borde y luego se pinchará (es el típico bizcochuelo hundido el medio). Si el molde es más grande, no va a crecer, quedará planito planito.

#9 Horno

La temperatura debe ser media (unos 170 °C). Si es muy fuerte, se dorará rápido por fuera (o se quemará) y quedará crudo por dentro. Si es muy baja… se secará. Hay que dejarlo en el horno aproximadamente unos 35/40 minutos. Cuando los bordes se empiezan a contraer, y al pincharlo con un palito de brochette sale limpio, está listo.

#10 Desmoldar

No te apures, ESPERÁ UN POCO! Mínimo unos 15 minutos. Si todo va bien, el bizcochuelo debería salir limpio, entero del molde.

Receta de torta de aceite

Ingredientes para la torta de aceite

½ taza de aceite de oliva.

3 huevos grandes.

¾ de taza de azúcar.

½ taza de leche entera.

½ cucharadita de extracto de vainilla.

½ cucharadita de extracto de almendra.

1 ½ taza de harina de trigo.

1 ½ cucharadita de polvo de hornear.

½ cucharadita de sal.

Cómo hacer una torta de aceite esponjosa fácil

Precalentar el horno a 180ºC. Enmantecar y enharinar un molde y reservar. En un recipiente batir los huevos y el azúcar a alta velocidad durante 5 minutos, empezar a añadir el aceite de oliva poco a poco, y mezclar hasta que esté bien incorporado. Añadir la leche y batir hasta que esté incorporado. Luego reducir la velocidad a bajo y batir. En un recipiente mediano mezclar la harina, el polvo de hornear y la sal. Gradualmente añadir la mezcla del huevo y batir hasta que esté mezclado. Vaciar esta mezcla en el molde preparado. Hornear hasta el momento en que se introduzca un tenedor y este salga limpio, aproximadamente por 30 minutos. Dejar enfriar por 15 minutos. Sacar del molde y dejar enfriar por completo. Con la ayuda de una brocha de cocina “pintar” la torta con aceite de oliva justo antes de servir.

