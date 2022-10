La Fiscalía trata de determinar si el hombre detenido tenía un vínculo afectivo con la víctima, que se acñaró, no es su pareja, que fue quien encontró el cuerpo.

Un hombre de 36 años está detenido por el crimen de una mujer en San José y será imputado este jueves

Un hombre de 36 años está detenido por el homicidio de una mujer de 35, ocurrido el martes de noche en una vivienda, donde también funcionaba un almacén, en el kilómetro 77 de la ruta 11 en San José.

La fiscal Ericka González indicó a Subrayado que la investigación logró reunir evidencia suficiente para solicitar la detención del hombre. El miércoles se procedió al control de la legalidad de la detención y se solicitó su prórroga para realizar este jueves la formalización.

En el lugar del hecho, se colectaron varias evidencias que están siendo analizadas por Policía Científica y se tomó declaración a varios testigos. “Todo eso reunido, hace que haya elementos suficientes para solicitar la formalización”, expresó la fiscal.

Al ser consultada sobre el móvil del crimen, González evitó dar más detalles, “porque todavía se está investigando y nos encontramos en la etapa de investigación preliminar”.

La fiscal sostuvo que aún no está descartada la posibilidad de que se trate de un femicidio, ya que no se pudo establecer si existía un vínculo afectivo entre la víctima y el detenido. Confirmó que es una persona conocida de la mujer y aclaró que el hombre detenido no es su pareja, que fue quien encontró el cuerpo.

El detenido “colaboró con las autoridades”, se limitó a decir la fiscal. El hombre declaró ante la Policía y ante la Fiscalía. Fuentes del caso dijeron a Subrayado que el detenido asumió la autoría del crimen y hay indicios de que otra persona estaría involucrada con el hecho.