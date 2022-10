La baja se debe a un ajuste en el precio del ganado gordo a nivel local y por una disminución en la demanda internacional.

El precio de la carne vacuna que se puede comprar en las carnicerías bajó un 20% en las últimas semanas y este martes nuevamente se registró un descenso de 10 pesos por kilo para la media res.

No obstante, esta baja no se ha traducido aún en un aumento de las ventas debido a que muchas personas aún no han cobrado sus salarios y que los clientes todavía no se han percatado de estos nuevos valores.

Alfonso Fontenla, presidente de la Unión de Vendedores de Carne, señaló que se espera que esta situación cambie con los días, pero advirtió que la carne vacuna también compite con el precio competitivo que actualmente tiene la carne de pollo y la de cerdo.

Además, Fontenla explicó que la baja en el precio de la carne vacuna se debe a un fuerte ajuste en el precio del ganado gordo en el mercado local y también por una baja en la demanda del mercado internacional, sobre todo desde el mercado asiático.

El jerarca también brindó detalles sobre los precios “piso” de los cinco cortes con mayor demanda en su comercio ubicado en el barrio Colón de Montevideo: el asado va desde los 250 pesos el kilo, la picada desde 200 pesos el kilo, aguja con hueso desde $ 210, falda desde $ 190 el kilo y bife para milanesas desde $ 470 el kilo. / Fuente: Telenoche

