Ciclón extratropical se forma entre finales de este jueves y primeras horas del viernes.

Será al sureste de Chuy y en la costa uruguaya, destaca el informe de MetSul.

El sistema será responsable de traer viento fuerte con rachas localmente intensas en la costa que pueden superar los 80 km/h.

La baja presión responsable de dar origen al ciclón trae hoy lluvias y tormentas aisladas.

El tradicional viento ciclónico, que sopla durante horas. Será más pronunciado este viernes.

