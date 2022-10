El club entiende que es una situación «insostenible»

Esta semana la Comisión de Básquetbol del club Juventud Unida de Libertad resolvió retirarse de las competencias de la Liga Departamental por lo que resta del año.

La decisión no implica la desafiliación y obedece a una situación que se consideró “insostenible” respecto al comportamiento de un árbitro fuera de la cancha, que se viene dando desde la pasada temporada, según lo informado por el periódico La Semana de aquella ciudad.

En diálogo con el citado medio, el profesor Ruben Suárez, entrenador de los planteles de Juventud Unida, explicó que todo se origina en el hecho de que “un árbitro ha venido presentándose a los partidos con un notorio aliento alcohólico” y ello ha venido denunciándose por parte de Juventud y otro club “desde el año pasado”.

Suárez dijo que la respuesta desde la dirigencia de la Liga ha sido reiteradamente que “no hay árbitros suficientes y la competencia debe continuar”. Suárez explicó que en ningún momento se ha cuestionado si el referido árbitro en cuestión está o no calificado para la tarea, pero que es “inadmisible que se permita que actúe bajo los efectos del alcohol porque va contra la misma filosofía del deporte, fundamentalmente en las categorías formativas, donde estábamos por disputar los Playoffs, pero los resultados deportivos no están por encima de los valores propios del básquetbol y junto a algunos padres que apoyan en la Comisión, tomamos la decisión de abandonar la competencia por lo que resta de la temporada», subrayó.

Suárez agregó que la próxima semana está prevista una reunión con la Comisión Directiva de Juventud Unida a efectos de que la institución analice la situación y eventualmente pueda emitir una declaración institucional al respecto. / Fuente: La Semana

