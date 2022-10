En San José dijo que la Fase II finalizará a fin de mes.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, no descarto que el programa Oportunidad Laboral pueda reeditarse, pero en el 2023.

Mieres, que este jueves visitó San José de Mayo, fue consultado sobre la posibilidad de que se extienda la Fase II del mismo, pero señaló que indefectiblemente finalizará el 31 de octubre.

No obstante ello, dijo que «eso no significa que no se vuelva a reeditar. Habrá que analizarlo, lo deberá estudiar el Congreso de Intendentes. El Estado uruguayo históricamente ha tenido programas de empleo subsidiado y de apoyos especiales para personas con mayores dificultades de acceso», recordó. «Pero este año termina el 31 de octubre; veremos el año próximo. Lo tienen que analizar los intendentes», reiteró.

En las últimas horas, el presidente del Congreso e intendente de Florida, Guillermo López, manifestó que no había «ambiente» entre los jefes comunales para ampliar la Fase II.

Días antes, el concejal Richard Mariani (FA) del Municipio de Ciudad del Plata había elevado una nota a la intendenta Ana Bentaberri para que tomara iniciativa ante el Congreso con ese objetivo.

