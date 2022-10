Recibieron miles de mensajes de ánimo y de felicitaciones; el video publicado en TikTok acumula más de tres millones de visitas

En un entorno laboral, el clima de trabajo es clave para que los empleados se sientan cómodos con sus tareas y, en consecuencia, mejoren los resultados del negocio. Si el ambiente es hostil, es posible que muchos se quejen y que otros tantos renuncien. Esto fue lo que pasó en una tienda de zapatos en Virginia, en Estados Unidos.

Hartos de los maltratos recibidos por su jefe, todos los empleados se pusieron de acuerdo y decidieron renunciar a la vez, abandonando todos juntos sus puestos de trabajo. No se trató de una protesta, sino de un verdadero acto de renuncia colectiva.

Una de las trabajadoras involucradas publicó el video en TikTok, donde los empleados relatan, antes de abandonar sus puestos, cómo se sienten con la decisión. Mientras que algunos aseguran sentirse “muy bien”, otros parecen algo desconcertados.

Junto con el video, la tiktoker, identificada como @garwood8812, escribió: “Cuando todo el personal decide abandonar el departamento de calzado en cuestión de minutos. Para nuestro DM (gerente directo), todos te odiamos y no te olvides de arreglar los escaparates. Departamento de zapatos, has sido real, has sido divertido, pero seguro que no has sido realmente divertido”.

El video se convirtió en viral de inmediato. Hasta el momento, acumula más de tres millones de reproducciones y miles de comentarios, en su mayoría, dando ánimos y felicitando por su valentía y lealtad a los trabajadores.

Entre los comentarios más populares se destacaron los testimonios de dos empleadas que habían pasado por la misma tienda: “Como antigua trabajadora de esta empresa, lo entiendo perfectamente”, “Odiaba ese trabajo, me despidieron porque otro empleado robó y yo no me enteré”. También hubo referencias al hecho de que todos se llevaban bolsas de zapatos: “Parece que todos están usando su descuento de empleado una última vez antes de abandonar definitivamente las instalaciones”.

#shoedeptencore #shoedept #Buffering #seeyanever ♬ original sound – Garwood8812 @garwood8812 When the entire staff decides to quit the shoe department in a matter of minutes. To our DM, we all hated you and dont forget to fix those window displays 😉. Shoe department youve been real, youve been fun, but you sure as hell havent been real fun ✌🏻 #greenscreenvideo

