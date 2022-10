Será presentado el próximo sábado 15 de octubre en el Museo Departamental. Su autora dialogó con San José Ahora y contó detalles de su segunda creación literaria.

Gloria Plá Baldoví tiene 80 años de edad, no se considera escritora ni vive dentro de los límites del barrio Colón y Saint Cloment; aun así, “Identidad y memorias” es su segundo libro, años atrás escribió “Treinta años de una herencia”, que habla de Juan Donagaray. Su más reciente creación, que presentará el próximo sábado 15 de octubre a la hora 19 en el Museo Departamental de San José en el marco de la Feria del Libro es una investigación. El resultado de escudriñar en libros, viejos diarios y de dialogar mucho con vecinos del barrio Colón.

En diálogo con San José Ahora, Gloria dijo: “Escribir siempre me gustó, desde la adolescencia. No soy escritora, lo que hago es reunir documentación y testimonios para formar algo. Me gusta que las historias queden. En mi primer libro, tuve que investigar mucho a pesar de que yo tenía la historia bastante conocida por haber trabajado en el estudio del escribano Roquero y me gustó la investigación, eso de revolver diarios y todo ese tipo de cosas”.

La autora aclara que ella no vive en el barrio Colón, sino sobre uno de sus límites, en calle Herrera, no obstante, desde muy joven lo frecuentaba, ya que tenía una amiga que sí era habitante del lugar. Sobre qué la motivó a escribir sobre esta zona de San José de Mayo expresó: “cuando me decidí a escribir este libro deduje que el barrio Colón no es sus límites, sino que es toda la gente que circula sobre el barrio y todo lo que tiene incidencia sobre el barrio, como el Molino que no está dentro de los límites del barrio, también lo tuvieron todos los comercios sobre calle Yaguarón (hoy Herrera), porque fueron acercando servicios que hasta ese entonces no los tenía. Es un barrio muy rico, que tiene mucha cosa y muchas historias que era una lástima que se perdieran”.

Gloria destaca que el Colón es “un barrio querido por todos sus habitantes” y advierte que “lo que no puede perder nunca es la esencia de barrio, la comunidad religiosa, el acercamiento que hay con la comisión de fomento, Atlanta El Gráfico, esa pertenencia”.

Un dato para nada menor es que el prólogo del libro fue escrito por el periodista especializado en cultura Diego Sebastián Maga. Él adelanta que “en el libro de Gloria conocerán el origen y devenir de la zona (antes conocida como Puntas del Mallada y Barrio Comercio); sus transformaciones y continuidades; lo que se perdió y se añora; lo que cambió y se valora. La escritora aporta aquí una amplia mirada que contempla lo social (estas tierras se fueron poblando por personas que venían a trabajar en quintas y tambos pequeños); cultural (el barrio fue cuna de escritores, plásticos, bailarines, músicos, elencos teatrales, ciclos de cine); deportivo (el primer deporte que se practicó fue boxeo); comercial y arquitectónico (yendo de las casas modestas y planas de antaño a los edificios que se construyeron en las últimas décadas). Entre documentos, semblanzas, testimonios, anécdotas y pinceladas artísticas, sus páginas los conectarán al cómo, cuándo, dónde y porqué de este rincón ciudadano que late al suroeste de la capital departamental”.

Maga también compartió en sus redes sociales un fragmento del prólogo escrito por él: “Vivir en un barrio es dejarse habitar por él. Cuando la barriada nos gana el alma y la memoria podemos volver a ella cada vez que el mundo exterior se torna hostil. Bastará con recordar sus aromas, colores, sonidos e historias para regresar a ese refugio que siempre nos salva; nos cura; nos consuela; nos reconcilia con las ganas de vivir y construir comunidad; sentido de pertenencia; orgullo de no ser de cualquier lugar sino de ‘un lugar’; conciencia barrial; identidad«.

El libro “Identidad y memorias” lo conforman 240 páginas y fue impreso de manera independiente en los talleres de La Canasta. Se podrá conseguir en todas las librerías con un valor de 690 pesos. / Fotos: Cecilia Cortalezzi