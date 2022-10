Encuentro de dos mundos y batalla de Sarandí.

La Intendencia de San José, el Municipio de Ciudad del Plata y la Comisión Patriótica conmemoraron hoy, 12 de octubre, la Batalla de Sarandí de 1825 y el encuentro de dos mundos de 1492.

El acto recordatorio se realizó en la Plaza Integración de Ciudad del Plata y contó con la presencia de la intendente de San José, Cra. Ana María Bentaberri, el secretario general de la Intendencia, Sebastián Ferrero, el diputado Ruben Bacigalupe, la alcaldesa de Ciudad del Plata, Marianita Fonseca, concejales, autoridades nacionales, departamentales y locales.

La oratoria estuvo a cargo de la profesora Carolina Machado, del Centro Educativo Asociado, quien se refirió a “la inconmensurable hazaña del Sarandí”, citando parte del discurso que Juan Zorrilla de San Martín pronunciara cuando se cumplieron 98 años de la batalla.

PUBLICIDAD

“Allí hubimos de morir o de vivir. Montevideo y Buenos Aires miraban hacia aquí. En Montevideo, el enemigo, el usurpador, contaba ya, no sin razón, con un triunfo seguro. “Basta con dejarlos» decía; “basta con alcanzarlos”. Al fin, los alcanzaron. Los alcanzaron aquí, en esos campos, felizmente. En Buenos Aires, el amigo, el buen hermano, miraba también anhelante hacia aquí. No era indiferente, por cierto, no podía serlo, pero no todos estaban seguros de si la empresa de nuestros padres era un ensueño del heroísmo o sólo un delirio de hermanos locos… Pero por fin llegó la victoria, por fin la libertad, la patria inmortal”, rememoró.

Alumnos de quinto año de la escuela 117 interpretaron el Himno Nacional en lengua de señas. En tanto, el acto cultural contó con alumnos de tercer año del Colegio “Escuela del Plata”, acompañados por el profesor Sebastián Díaz y de cuarto año A de la escuela 89. / Fuente: Intendencia

Leé también: Bus turístico podría comenzar a funcionar el fin de semana del 22 y 23 de octubre