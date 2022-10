Una mujer estadounidense de 83 años llamada Iris Jones está en pareja con un hombre de 37 llamado Mohamed Ahmed y aseguró que tiene “el mejor sexo de su vida”.

Una señora de 83 años está en pareja con un hombre de 37 y habló sobre su relación en un programa llamado This Morning, the ITV. Iris Jones aseguró que a su edad tiene “el mejor sexo de su vida” con su “amante”, Mohamed Ahmed, quien es mucho más joven que ella. Ambos se conocieron por Facebook en 2019.

En diálogo con los anfitriones del programa, la mujer aseguró: “Mi piel es muy delgada, es como un tejido. Mohamed debe tener cuidado cuando me agarra. Me rasga la piel, la piel de mis piernas es muy, muy delgada”. “Cuando se trata de hacer el amor puede ser doloroso. Podría terminar en Urgencias con desgarros en la piel, pero ese problema lo hemos solucionado porque a veces lo hacemos como los perritos. Nadie ha estado cerca de mí durante 35 años, me sentía virgen. Usamos un tubo entero de jalea KY”, agregó.

El hijo de la mujer estaba preocupado de que el hombre estuviera interesado en el dinero de Iris. En diálogo con Sun Online tres años atrás, el hijo de Iris señaló que la relación amenazaba con dividir a la familia. “No sabía su edad y realmente no pensé demasiado en eso”, aseguró.

“Entonces, un día, ella salió y dijo: ‘Me estoy enamorando de este chico’. Cuando descubrí su edad, causó mucha fricción. Mi hermano no lo aceptó, tenía mis dudas debido a la edad”, agregó.

A medida que pasa el tiempo, las relaciones sexuales se modifican. De todos modos, la intimidad puede seguir siendo un aspecto placentero cuando pasa el tiempo, según la Mayo Clinic. Este centro asegura que muchas personas mayores viven su sexualidad a pesar de su edad y solamente necesitan trabajar con las modificaciones en el cuerpo que aparecen con la edad, tales como el decrecimiento de la fuerza o la energía, las modificaciones en el cuerpo o el deseo sexual, para tener una vida sexual saludable.

En este sentido, recomiendan probar nuevas maneras de tener intimidad teniendo en cuenta las necesidades y capacidades en línea con la edad. Además, plantean seguir una dieta equilibrada, hacer ejercicio con frecuencia, no beber alcohol en exceso, evitar fumar, beber mucha agua y dormir lo suficiente.

