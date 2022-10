Alcanzó un récord.

Conaprole, la principal industria láctea del país, facturó US$ 1.176 millones en el ejercicio agosto 2021-julio 2022, creció 22% respecto a los US$ 960 millones del ejercicio previo y alcanzó un récord.

De acuerdo con el balance de la cooperativa publicado ante la Bolsa de Valores de Montevideo, la cooperativa obtuvo ingresos por US$ 665 millones por sus ventas al exterior y otros US$ 549 millones en el mercado interno.

Conaprole cerró su último ejercicio con una ganancia de US$ 141,3 millones, por encima de los US$ 90,7 millones del año anterior. De todas formas, la cooperativa ya había adelantado buena parte esa utilidad a sus socios remitentes durante el transcurso del ejercicio. Al 31 de julio de este año, la cooperativa había otorgado primas por socio cooperativo por el equivalente a US$ 95 millones, según se desprende del balance.

El director de Conaprole, Daniel Laborde, había explicado en la última asamblea de la Sociedad de Productores de Leche de Florida (SPLF) que la estrategia de la cooperativa fue la de destinar las utilidades remantes que obtuvo en el último ejercicio cerrado al 31 de julio al precio de la leche de la primavera. “Esto, asociado a algunas ventas que se hicieron a Brasil, fue lo que permitió hacer una pequeña reducción en el precio de la leche. Seguramente ese precio de US$ 0,40-0,42 (por litro) lo vayamos a mantener hasta diciembre”, comentó Laborde. / Fuente: Tardaguila.uy

