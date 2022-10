El ex presidente de la Republica, presente este jueves en la Feria del Libro de San José, enmarcó el caso del ex custodio presidencial en lo que denominó “pequeños episodios circunstanciales”.

El ex presidente de la República y referente del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti llegó este jueves por la tarde a la Feria del Libro de San José para presentar su libro “La fuerza de las ideas”. Previo a la presentación realizada en el Espacio Cultural dialogó con la prensa y se refirió a varios temas de actualidad, entre ellos al caso del ex jefe de la custodia Presidencial, Alejandro Astesiano. Lo enmarcó en lo que denominó “pequeños episodios circunstanciales”, porque “se debaten como si se acabara el mundo en una semana y en un mes no existen”.

Para Sanguinetti por el manejo del caso “Uruguay sale notablemente fortalecido”, al tiempo que destacó la independencia de los funcionarios que estuvieron a cargo de la investigación, algo que según aseguró, “en muy pocos lugares del mundo hubiera pasado”.

A continuación, la reflexión completa del líder colorado:

“¿El episodio Astesiano qué es? ¿Es un episodio de corrupción del gobierno? No. ¿Es un episodio que afecte a algún gran jerarca del gobierno? No. Es un funcionario infiel que cometió delitos, usufructuando la posición privilegiada que se encontraba, por la cercanía con el presidente. Que el presidente pudo haber sido más prudente porque era un hombre con ciertas sospechas, sí, pudo haber sido más prudente, por eso mismo él consultó dos veces a ver si tenía antecedentes y le dijeron que no. Pero lo que a mí me importa es que el Uruguay sale notablemente fortalecido de esto. ¿Por qué? Yo pregunto, ¿en qué país del mundo pasa esto? Jefe de custodia del presidente, lo investiga un servicio subordinado al presidente y al ministro del Interior, un servicio policial que es de su mando. Que le podía haber informado, era razonable que le informara al ministro y al presidente, era normal, diciéndole ´mire, hace dos meses que estamos investigando esto´. No lo hicieron. Con independencia de juicio, el presidente se entera cuando ya el servicio le había informado al fiscal, el fiscal pide el procesamiento, el individuo va preso. Eso creo que habla de un Uruguay institucional, de un Uruguay que cada funcionario cumple con su deber con independencia. Le aseguro que en muy pocos lugares del mundo hubiera pasado esto”, concluyó Sanguinetti.