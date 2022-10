“Hoy ha sido uno de los días más difíciles de mi carrera”, escribió su compañero humano al despedirlo. “Quisimos enseñarte y casi siempre fuiste tú que nos enseñó a nosotros”. El can pasó a retiro.

La Guardia Republicana cuenta con un grupo no oficial en Facebook, donde sus miembros suelen compartir con la comunidad las novedades de la fuerza. Este martes la publicación estuvo cargada de emotividad, porque hace alusión a la despedida de un compañero de cuatro patas, un perro llamado Apoll, que pasó a retiro.

“Hoy ha sido uno de los días más difíciles de mi carrera. Me hiciste disfrutar, me hiciste feliz, me enseñaste, me sacaste más de una sonrisa en días complicados. Lo hacías con nobleza y dando amor. Tu paga diaria fue una pelota, nuestra familia K9 y el amor y respeto por tus tiempos en tu pasaje por nuestra Unidad. Quisimos enseñarte y casi siempre fuiste tú que nos enseñó a nosotros durante estos 6 años qué días y noches nos apoyamos juntos. Entrenamos…, entrenamos y repetimos tantas veces como fuera necesario para lograr grandes cosas para la seguridad y LAS CONSEGUIMOS! La Policía y la sociedad toda tiene una deuda eterna contigo. Te voy a echar de menos amigo mío. Fuiste y serás un gran perro Policía, un verdadero K-9. Merecido retiro… APOLL”

Apoll fue adoptado por la familia de un policía también perteneciente a la Guardia Republicana, “que junto a su familia le darán una vida cuidada y con cariño por los años que le resten vivir”, según indicaron.

