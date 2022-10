La situación se registró el sábado por la noche en “el Abasto”, donde en Sub 17 jugaban 33 y Central. Situación preocupante.

Graves incidentes se registraron el sábado por la noche en la cancha del Club Deportivo y Social 33, ubicada en calle 33 al Sur de San José de Mayo. Fue al finalizar un partido en categoría Sub 17 protagonizado por el local, 33, y Central, que ofició de visitante.

El encuentro terminó empatado en un gol por bando y durante el mismo todo transcurrió con normalidad. Según testigos del hecho, el problema se suscitó cuando los jugadores y el público en general procedían a abandonar el predio. En ese momento dos jugadores, uno de 33 y otro de Central se tomaron a golpes desconociéndose el motivo, más gente se sumó y se armó una gran gresca que involucró a varios deportistas y asistentes vinculados a ambos clubes. La violenta escena se registraba sobre la cancha de baby fútbol que queda próximo a la salida de “el Abasto”, cuando sorpresivamente alguien comenzó a lanzar “gas pimienta”, lo que afectó a varios jugadores y a un padre.

Según Mónica Yanes, presidenta del club 33, al lugar llegó la policía alertada por simpatizantes de Central, pero los funcionarios del orden no habrían ingresado al predio, permaneciendo sobre calle 33.

El padre del jugador de Central con el que se inició el incidente concurrió a la Seccional Primera de Policía donde radicaron la denuncia, por lo que en horas de la noche varios jugadores del Club 33, acompañados por sus padres y la propia Yanes debieron ir a prestar declaración.

Esa noche Yanes, que actualmente es de las pocas personas que se encuentran trabajando en la directiva de 33, no estaba en la cancha, una rara excepción que se dio porque ese día estaba con su familia, festejando su cumpleaños. Este lunes en diálogo con el programa Peligro de Gol descartó rotundamente las versiones que hablan de una “emboscada” y enfatizó que “hay que ponerle un fin a esto”.

Mientras tanto, en declaraciones al programa 2 de Punta Yanes manifestó: «Estoy triste, amargada y dolida. Estaba en un cumpleaños y me llamaron para contarme lo que estaba pasando en la cancha, no lo podía creer. Estoy en todas las categorías y para todo, me tomé un día para mi familia y pasó esto. Esto es lamentable. Siempre le digo a los gurises míos, el fútbol es con los pies, si quieren boxeo que hagan boxeo en el gimnasio. El partido terminó bien de bien y no pasó nada. Se enfrentaron en la cancha de Baby y era una sola pelea. Ayer declararon padres y jugadores. En el medio de la pelea que uno reconoce y no me gusta, había gurises de nosotros afectados con gas pimienta. Un papá declaró con nombre y apellido porque le tiraron gas en los ojos. Esto es una vergüenza. Ayer estuve desde las 6 de la tarde a la 10 de la noche en la Primera con los gurises. Ayer le pedí a ellos que no mintieran, que si son culpables reconocer que somos culpables«.

Este lunes Treinta y Tres y Central jugarían en Sub 15, pero dado el ambiente reinante se decidió suspender el encuentro para el que aún no se ha fijado nueva fecha.

En los primeros días de setiembre, con navajas y picanas un grupo de jóvenes agredió en otro partido disputado en horas de la noche a jugadores de la Sub 17 de Campana tras el partido que, en el Parque Menéndez Celentano, disputó ante River Plate por semifinales del Torneo Apertura de la Liga Mayor en esa categoría.