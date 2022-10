«Esperemos que en el Parlamento se aporte positivamente», dijo Lacalle Pou. El proyecto de reforma jubilatoria lo firman el jueves los ministros.

El presidente Lacalle Pou celebró el acuerdo alcanzando en la coalición de gobierno para presentar un proyecto de ley de reforma jubilatoria y cuestionó al Frente Amplio (FA) por no presentar aportes a la discusión.

“Lamentamos que no se hayan presentado ideas. Si hace 15 años se viene diciendo que es necesaria una reforma de la seguridad social, no se hizo tal reforma, y ahora tenemos la posibilidad y no se hacen aportes, bueno, esperemos que en el Parlamento se aporte positivamente para una reforma que ojalá tenga el máximo consenso”, dijo Lacalle Pou en Colonia durante una rueda de prensa.

El mandatario destacó que la reforma propuesta por su administración “recién se empieza a aplicar dentro de dos gobiernos”. “¿Quién va a ser gobierno dentro de dos períodos? Nadie sabe. Por eso, esto es para todos. ¿Y quién lo asume? Este gobierno, que no quiere mirar para el costado”, agregó.

Acerca de la oposición que también tendrá la reforma por parte de la central sindical, Lacalle Pou apuntó: “Cualquier cosa que nosotros hagamos, cualquier cosa, capaz que hay una excepción, el PIT-CNT se va a oponer y va a hace un paro. Nosotros tenemos el compromiso con la ciudadanía de seguir adelante”.

En este sentido, el presidente insistió en que pese a las críticas y los conflictos, el gobierno seguirá adelante con dos de sus principales reformas: “La reforma de la seguridad social y la transformación educativa el gobierno las va a llevar adelante, escuchando, discutiendo, con paros, sin paros, pero seguimos para adelante”.

Consultado sobre el “costo político” que puede tener el gobierno o el Partido Nacional con esta reforma, Lacalle Pou respondió: “Costo político sería saber que la cosa está mal, que hace más de 15 años todos los gobiernos vienen diciendo que hay que hacer algo y no se hace, y nosotros actuar de la misma manera. Creo que la gente busca en sus gobernantes responsabilidad. Si saber que el barco va rumbo a una piedra y no se gira el timón, nos vamos a dar contra esa piedra. Por la jubilación de nuestros hijos y nuestros nietos, tenemos que reformar el sistema”.

Acerca del contenido de la reforma, el presidente insistió: “Es una buena reforma, es sostenible en el tiempo que es fundamental, es sostenible económicamente, financieramente y genera muchísimos más derechos de lo que hay hoy”.

El proyecto de ley de reforma de la seguridad social será firmado por el Consejo de Ministros el jueves, y el viernes ingresará al Parlamento. / Fuente: Subrayado