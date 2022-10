Impera el miedo y la preocupación. El campeonato se paró. Dirigentes señalan que los implicados siempre son los mismos y que por unos pocos pagan todos. También se responsabiliza a algunos adultos.

El pasado sábado por la noche se registraron serios incidentes en la cancha del club 33 al finalizar un partido de la categoría Sub 17. El encuentro había finalizado igualado en un gol por bando, pero cuando los asistentes se disponían a abandonar “el Abasto”, dos jugadores –uno de cada club- se tomaron a golpes generándose posteriormente una gresca generalizada. En ese marco alguien lanzó gas pimienta que afectó a varios jugadores y a un padre. El hecho motivó que fuera radicada una denuncia policial en la seccional Primera por lo que varios de los implicados debieron concurrir a declarar; ahora el caso se encuentra en la órbita judicial, porque en las últimas horas trascendió que “un chiqulín (de Central) recibió un mensaje en la madrugada (previa) que se iba a complicar la cosa”.

Consultada al respecto la presidenta del Club 33, Mónica Yanes había dicho: «Estoy triste, amargada y dolida…Esto es lamentable. Siempre le digo a los gurises míos, el fútbol es con los pies, si quieren boxeo que hagan boxeo en el gimnasio. Se enfrentaron en la cancha de Baby y era una sola pelea. Un papá declaró con nombre y apellido porque le tiraron gas en los ojos. Esto es una vergüenza”. Yales enfatizó que le pidió a sus jugadores que “no mintieran, que si son culpables reconocer que somos culpables”.

Este miércoles el programa 2 de Punta que conducen los periodistas Marcos Vitette y Matías González consultó a varios dirigentes de diferentes clubes que trabajan con categorías formativas. Uno de ellos fue Martín Licio, de Central, quien también se refirió a lo sucedido el sábado por la noche y de lo que considera se debe hacer para revertir esta preocupante situación:

«Estamos viviendo una situación que no es la que queremos para el fútbol de formativas. Somos responsables de los chiquilines en nuestro Club y no es fácil, lleva mucho laburo. Los padres con plena confianza los mandan al Club a entrenar y nosotros tenemos que brindarles la mayor comodidad y seguridad. El sábado sentí una preocupación muy grande y amargura, la situación que vivimos fue más grave después de que nos enteramos de lo previo. Un chiqulín recibió un mensaje en la madrugada que se iba a complicar la cosa, es lo que puedo contar, lo demás está en la justicia, son ellos los que van a dirimir. Lástima el chiquilín que recibió el mensaje no nos avisó previamente para nosotros tomar recaudos. Después de lo ocurrido recibimos otros mensajes diciendo que el martes iba a pasar lo mismo en el partido de quinta. Estamos todos preocupados y nos vamos a ocupar, acá no hay buenos ni malos. La idea de frenar es mandar un mensaje a la sociedad. Ayer en la Liga propusimos no jugar más de noche, en la cancha de Treinta y Tres faltaba mucha Luz, sumado a que después se apagaron las luces de la cancha. El nuestro no fue el único problema. Esto no puedo seguir así«.

Mathías Peña, quien trabaja en las formativas Río Negro, también dialogó con 2 de Punta y mencionó otros hechos de violencia en los que se han visto afectados integrantes de su institución. Peña también responsabilizó a algunos mayores por lo que pasa en las canchas con los menores:

«Es una lástima estar hablando de este tema, para nosotros que andamos en Formativas no es nada nuevo, se hizo esto notorio porque hay una denuncia pero venían pasando cosas similares. De mi parte no sé si es una solución parar pero algo se tenía que hacer, por culpa de unos pocos pagan la mayoría de los gurises que tratan de hacer las cosas bien. Hay que apoyar que este fin de semana se trate de reflexionar y hacer autocrítica. Partidos para atrás venimos soportando algunas cosa, casi siempre son los mismos implicados. Hay que hacer autocrítica y no buscar culpables, hay que mirar para adentro por parte de mayores y Cuerpos Técnicos para dar el ejemplo. Jugadores de Sub 17 de Treinta y Tres estaban esperando a la salida de nuestra cancha y tuvo unos inconvenientes nuestro profe que estaba con su novia que pasó un momento desagradable, por suerte no pasó a mayores. No sabemos cuál fue el tema, en cuestión de unos minutos entre unos jugadores y según nos llegó también con jugadores de otro equipo pasaron por un problema delicado. Continuamente hablamos con los jugadores y más hoy por como está la situación en la calle y en las redes sociales, tratamos de dejar las pautas claras. Lo inculcamos nosotros y los dirigentes. Hablamos de los límites y el respeto, eso no lo negociamos con nadie. Vemos comportamientos de padres que dejan mucho que desear».

Para Javier Matto, perteneciente a las formativas Campana, la medida de paralizar el campeonato “llega un mes y medio tarde”, y recordó lo sucedido el pasado 2 de setiembre en la cancha de River Plate cuando en un partido que protagonizaban el local y los campaneros de Libertad, irrumpieron jugadores de un tercer club suscitando hechos de extrema violencia en los que se esgrimieron picanas y navajas. “Yo tuve miedo por mí y por mi hijo, es difícil ver como una persona quiere apuñalar a tu hijo sin ningún tipo de sentido”, manifestó entre otros aspectos a 2 de Punta:

«La realidad es que la violencia está y la tenemos que encarar, tenemos que visualizar un problema que lamentablemente está sucediendo hace tiempo, estoy seguro que ninguna Institución lo quiere y menos las pocas personas que estamos en Formativas, somos muy poquitos en todos los Clubes y nos terminamos haciendo responsable de 50 o 60 gurises cada vez que vamos a algún lado y cuando invitamos a otros equipos a que vengan a nuestra cancha. Esto estaba pasando, no lo queríamos ver o no lo queríamos mostrar pero es una realidad, hace tiempo que en Formativas hay una violencia instaurada desmedida. No quiero comparar situaciones pero yo tuve miedo por mí y por mi hijo, es difícil ver como una persona quiere apuñalar a tu hijo sin ningún tipo de sentido. Esta advertencia que se tomó con el Campeonato llega un mes y medio tarde, con lo que ocurrió el 2 de setiembre en cancha de River Plate no se tomó ninguna medida, de toma recién ahora y sumando casos muchos de ellos con los mismos protagonistas. Fueron situaciones complejas, difíciles, pero por suerte no terminó en nada malo. El problema está en todos lados, en la Comisión cada vez que hay un problema lo atacamos. Espero se pare el fútbol solo este fin de semana, la mayoría se quedan sin fútbol por unos pocos».

SE PARÓ EL CAMPEONATO

En la noche del martes la Liga Mayor de Fútbol de San José decidió parar el campeonato por tiempo indeterminado para analizar la situación y definir de qué modo se continúa. Por lo pronto se decidió no jugar más en horario nocturno.