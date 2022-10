El proyecto que dirige el periodista Diego Maga, fue ganador del Fondo Regional para la Cultura del MEC y se podrá ver desde el próximo miércoles 26 de octubre.

El viernes por la noche en las instalaciones del Espacio Cultural San José se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la docu-serie de cuatro episodios “Vivir en el aire” que, según palabras de su conductor, el periodista Diego Sebastián Maga, “cuenta cómo sienten y piensan la radio nuestros comunicadores, periodistas, locutores y operadores.

Maga también indica que “las tres décadas de la primera FM de San José de Mayo –Principal FM- son el disparador para descubrir las pequeñas historias que hacen a la gran historia de la radiofonía josefina”.

“Han sido muchos meses de arduo trabajo junto a Mariano Betarte, Alejandro Miranda, Román Betarte y Rodrigo Betarte para conocer y retratar las ideas y emociones que inspira este medio de comunicación que celebra 100 años de su arribo al Uruguay; para comprender su evolución en el interior (en cuanto a contenidos y tecnología); para reivindicar los numerosos oficios que conviven en una emisora y –sobre todo- el amor por hacer y escuchar radio”.

Refiriéndose a la radio como medio y haciendo foco en Emisora Principal, el periodista reflexiona: “La esencia de una radio no son sus paredes, consolas, micrófonos o antenas sino sus comunicadores, operadores y técnicos. Ellos son los verdaderos constructores de ese puente invisible con los oyentes.

La radio en el interior siempre fue esencial para identificar y conectar a las comunidades. Una ventana hacia lo más cercano. En un país –históricamente- acechado e invadido de tantos contenidos extranjerizantes (antes el cine y la televisión y hoy redes y plataformas digitales) la radio en San José ofreció y sigue ofreciendo una mirada a lo que realmente somos; a lo que tenemos; a lo que nos falta; a lo que queremos y a lo que no. Entre tantos productos que incitan a maravillarse con el mundo y desencantarse o ignorar la aldea, la radio estuvo ahí para conectarnos con la realidad y creatividad del barrio, la ciudad, el departamento y la región. Con lo nuestro. Con lo que nos define. Con lo que nos enorgullece tener y no queremos perder y con lo que nos avergüenza y queremos cambiar. Por tanto no es posible explicar la dinámica histórica de San José –durante estas tres décadas- sin Emisora Principal”.

“Queremos rendir homenaje a los comunicadores que entregaron sus ideas, opiniones, imaginación, humor, sacrificio, creatividad, compromiso y pasión por la radio”, resumió Maga tiempo atrás al referirse a los objetivos de esta realización audiovisual.

El equipo realizador de Vivir en el aire / Foto: Pablo Pucheu

Es de destacar que el proyecto de la docu-serie es ganador del Fondo Regional para la Cultura del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

“Vivir en el aire” se emitirá en Canal 9 de San José los miércoles después del informativo Punto 9, y también por “Youtube” y “Facebook”.

En el marco del lanzamiento en el Espacio Cultural, quedó habilitada una muestra fotográfica obra de Rodrigo Betarte, que retrató a todos los entrevistados.

