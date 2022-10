“Todo indicaría que deberíamos hacer ajustes al alza”, dijo subsecretario de Industria.

Refiriéndose al precio de los combustibles en diálogo con Telemundo, el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Walter Verri manifestó hoy lunes que “todo indicaría que habría que pensar en que el PPI (precio de paridad de importación) va a indicar que» se deberían «hacer ajustes a la alza y no a la baja”.

En tal sentido aclaró que “los números no son los mismos que en los meses anteriores, que fueron de baja. Este mes no está cerrado, faltan unos días todavía (…), pero todo indicaría que habría que pensar en que el PPI va a indicar que deberíamos hacer ajustes a la alza y no a la baja, como ocurrió los dos meses anteriores”, señaló.

“Esa es una decisión que tendremos que tomar posteriormente tengamos ese número en acuerdo con (el) Poder Ejecutivo”, indicó.

