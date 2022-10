El grupo de especialistas comenzará a trabajar hoy, con el objetivo de desentrañar uno de los mayores misterios que preocupa a la agencia espacial. Los detalles y CV de cada uno.

Aunque ya no son llamados ovnis, sino Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), los objetos misteriosos observados en los cielos ya son una prioridad para la NASA, al punto que confirmó un equipo de prestigiosos investigadores para estudiarlos en profundidad.

En junio, la agencia espacial anunció que había encargado un panel para investigar los UAP, a partir de un presupuesto inicial recibido por el Congreso de los Estados Unidos de 100.000 dólares para una exhaustiva investigación que llevará adelante durante nueve meses.

Y hoy es el gran día del comienzo de este especial estudio que se centrará únicamente en la información no clasificada como secreta o confidencial. A mediados de 2023 se publicará un informe completo con las conclusiones del equipo multidisciplinar. El funcionario de la NASA responsable de orquestar el estudio es Daniel Evans, administrador asociado adjunto adjunto para investigación en la Dirección de Misiones Científicas de la NASA.

Como se anunció anteriormente, el equipo de estudio independiente está presidido por David Spergel, presidente de la Fundación Simons.

El término OVNI (Objeto Volador No Identificado), conocido para todos aquellos avistamientos de “aeronaves” no registradas, ahora ha pasado a llamarse, por parte del Ejército estadounidense, como UAP y tiene como fin esclarecer la teoría que evidencia que existe “vida alienígena” y que en el espacio, no estamos solos.

De hecho, el Congreso estadounidense admitió este año, por primera vez en su historia, un documento que señalaba directamente que estos fenómenos pueden suponer una amenaza, y que no parece que estén construidos por “seres humanos”.

“Explorar lo desconocido en el espacio y la atmósfera está en el corazón de lo que somos en la NASA. Comprender los datos que tenemos sobre los fenómenos aéreos no identificados es fundamental para ayudarnos a sacar conclusiones científicas sobre lo que está sucediendo en nuestros cielos. Los datos son el lenguaje de los científicos y hacen que lo inexplicable sea explicable.

La NASA ha tomado en serio el potencial peligro de los objetos voladores no identificados



Los fenómenos aéreos no identificados son de interés tanto para la seguridad nacional como para la seguridad aérea y el estudio se alinea con uno de los objetivos de la NASA para garantizar la seguridad de las aeronaves”, explicó la agencia en un comunicado.

Y agregó: “Sin acceso a un extenso conjunto de datos, es casi imposible verificar o explicar cualquier observación, por lo que el enfoque del estudio es informar a la NASA qué datos posibles podrían recopilarse en el futuro para discernir científicamente la naturaleza de UAP. El limitado número de observaciones de alta calidad de los fenómenos aéreos no identificados hace que actualmente sea imposible sacar conclusiones científicas sobre la naturaleza de estos eventos”.

Habrá 16 investigadores de una variedad de campos, desde astronomía hasta oceanografía, informática y periodismo. Incluso hay un exastronauta de la NASA en el grupo. “La NASA ha reunido a algunos de los principales científicos del mundo, profesionales de datos e inteligencia artificial, expertos en seguridad aeroespacial, todos con un cargo específico, que es decirnos cómo aplicar el enfoque completo de la ciencia y los datos a UAP. Los hallazgos se darán a conocer al público junto con los principios de transparencia, apertura e integridad científica de la NASA”, sostuvo Evans. / Fuente: Infobae